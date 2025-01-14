Госдума планирует отложить законопроект о реформе аккредитации техосмотра автомобилей

Законодатели нижней палаты российского парламента отложили рассмотрение законопроекта, который предлагает передать полномочия по аккредитации операторов техосмотра автомобилей от Российского союза автостраховщиков (РСА) в Федеральную службу по аккредитации (Росаккредитация).

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на свой источник, документ должны рассмотреть на заседании Госдумы 14 января и отклонить по рекомендации комитета Госдумы по транспорту.

Законопроект был внесён группой сенаторов в мае 2023 года. Помимо передачи полномочий Росаккредитации, он предусматривает обязательное прохождение переаккредитации операторами в течение полугода и введение ежегодных платежей за поддержание статуса. В пояснительной записке необходимость реформы объяснялась рядом системных проблем при организации техосмотра, которые были выявлены сенаторами.

Комитет Госдумы по транспорту отметил, что документ может повлечь за собой финансовые и организационные риски. По мнению комитета, реформа не имеет обоснованной цели, а существующая система успешно справляется с поставленными задачами.

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