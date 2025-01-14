«Россети Новосибирск» получили новые бригадные автомобили и спецтехнику

В середине января подразделения «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») пополнились новым транспортом в рамках значительного обновления своего автопарка. В филиалы компании поступило около 50 машин и спецтехники, общая стоимость которых превысила 146 миллионов рублей.

Большинство новых единиц составляют автомобили, предназначенные для быстрого перемещения сотрудников к местам выполнения работ, на базе ГАЗ-27527 «Соболь». Эти машины заменят устаревшие «буханки» от УАЗ, которые верой и правдой служили несколько лет. Также в обновление вошли гидравлические автоподъемники. Эта техника, наряду с существующим парком специального транспорта и вездеходов, даст возможность энергетикам быстро реагировать на нестандартные ситуации и выполнять работы по эксплуатации электросетевых объектов даже в сложных погодных условиях и труднодоступных районах.

Новые машины распределились по всему региону, последние были направлены в Карасук, Барабинск, Черепаново и Чулым. В целом, у филиалов компании уже имеется широкий и разнообразный автопарк — более 1000 единиц техники, включая бригадные автомобили, тракторы, автокраны и другие виды. Регулярное обновление транспорта является важным шагом к повышению качества обслуживания населения и надёжности электроснабжения области.