Производители масла договорились не повышать цены до апреля в Новосибирске

Минсельхоз Новосибирской области подписал соглашение с ООО «Болтовский маслосыркомбинат» и ООО «Тогучинское молоко» о стабилизации цен на сливочное масло. Срок действия соглашения с 1 января 2025 года до 1 апреля 2024 года.
— К соглашению могут присоединиться хозяйствующие субъекты — товаропроизводители Новосибирской области. Работа по заключению соглашений продолжается, — отметили в ведомстве.
Напомним, первым свою подпись под соглашением, наряду с Минсельхозом области, в ноябре 2024 года поставил «Маслодельческий комбинат Чановский». Через неделю к нему присоединились «Тогучинское молоко» и «Толмачевский молочный завод».
— Рассматривает возможность присоединиться к соглашению «Доволенский маслокомбинат». В первой декаде декабря может войти в этот список «Племзавод «Ирмень», — уточнял министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.
Этот документ действовал до 1 января 2025 года.
В декабре губернатор региона поручил продлить соглашение о стабилизации цен на масло в Новосибирске.
В области находится 77 предприятий-производителей молочной продукции. За 2024 год цены на сливочное масло в Новосибирске подскочили на 70%. По данным Новосибирскстата, на начало 2024 года один килограмм масла в регионе стоил 884 рубля, на 23 декабря — 1275 рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что социальные полки появятся в магазинах Новосибирской области. Прокуратура добивается заключения соглашения о стабилизации цен между производителями и ритейлерами.
Фото предоставлено пресс-службой Минсельхоза Новосибирской области.
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