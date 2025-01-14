Производители масла договорились не повышать цены до апреля в Новосибирске

Минсельхоз Новосибирской области подписал соглашение с ООО «Болтовский маслосыркомбинат» и ООО «Тогучинское молоко» о стабилизации цен на сливочное масло. Срок действия соглашения с 1 января 2025 года до 1 апреля 2024 года.

— К соглашению могут присоединиться хозяйствующие субъекты — товаропроизводители Новосибирской области. Работа по заключению соглашений продолжается, — отметили в ведомстве.

Напомним, первым свою подпись под соглашением, наряду с Минсельхозом области, в ноябре 2024 года поставил «Маслодельческий комбинат Чановский». Через неделю к нему присоединились «Тогучинское молоко» и «Толмачевский молочный завод».

— Рассматривает возможность присоединиться к соглашению «Доволенский маслокомбинат». В первой декаде декабря может войти в этот список «Племзавод «Ирмень», — уточнял министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

Этот документ действовал до 1 января 2025 года.

В декабре губернатор региона поручил продлить соглашение о стабилизации цен на масло в Новосибирске.

В области находится 77 предприятий-производителей молочной продукции. За 2024 год цены на сливочное масло в Новосибирске подскочили на 70%. По данным Новосибирскстата, на начало 2024 года один килограмм масла в регионе стоил 884 рубля, на 23 декабря — 1275 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что социальные полки появятся в магазинах Новосибирской области. Прокуратура добивается заключения соглашения о стабилизации цен между производителями и ритейлерами.