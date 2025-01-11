Топ изменений в сфере ОСАГО в 2025 году

В России сфера автострахования активно развивается и постоянно совершенствуется. Как отмечает Евгений Уфимцев, президент Российского Союза Автостраховщиков (РСА), предложенные изменения в закон об ОСАГО направлены на защиту интересов как страховщиков, так и их клиентов. Они призваны сделать систему обязательного страхования автогражданской ответственности более прозрачной, справедливой и эффективной. Это, в свою очередь, позволит повысить уровень доверия к страховым компаниям и обеспечить более качественное обслуживание автовладельцев.

Одним из самых обсуждаемых нововведений для водителей стал эксперимент по проверке наличия полиса ОСАГО с помощью камер дорожного движения, который начался в декабре 2024 года. Принцип работы этой системы прост: при проезде машины камеры фиксируют её номер, и по этому номеру проверяется наличие договора ОСАГО в базе данных. Если полис не обнаружен, водитель получает предупреждение на портале «Госуслуги». Штрафы за нарушения пока не введены, однако если система будет работать исправно, их могут ввести в будущем.

В декабре 2024 года также был принят закон об увеличении максимальных штрафов за повторную езду без полиса ОСАГО. Теперь вместо 800 рублей при повторном нарушении водители без полиса будут платить от 3 до 5 тысяч. Евгений Уфимцев считает, что это правильный подход.

— Если человек был предупреждён и продолжает ездить без полиса ОСАГО, такое поведение должно рассматриваться как злостное нарушение законодательства, — рассказал он информационному проекту «ОСАГО: общественная экспертиза».

С 1 января 2025 года все страховые компании в России получили возможность удалённого урегулирования страховых случаев по ОСАГО через свои сервисы, а не только через портал «Госуслуги». Обратиться к страховщику за урегулированием страхового случая можно через личный кабинет страхователя на сайте СК или в мобильном приложении страховщика.

Кроме того, в РСА сообщили, что союз совместно с Министерством цифровой экономики РФ готовит ряд доработок онлайн-сервиса по электронному урегулированию убытков по ОСАГО на портале «Госуслуги». В частности, планируется обеспечить возможность согласования даты проведения осмотра повреждённого транспортного средства в электронном виде, а также проводить онлайн-осмотр повреждённого ТС с помощью фото и видео.

Помимо возможности удаленного урегулирования страховых случаев по ОСАГО, с 1 января 2025 года в силу вступил закон о единой страховке для России и Беларуси. Автовладельцы смогут оформить полис ОСАГО, который будет действовать на территории обоих государств, по своему желанию. Это особенно актуально для тех, кто часто путешествует по союзным государствам. При этом «Синяя карта» останется в силе.

Госдума одобрила инициативу по составлению извещения о ДТП с помощью приложений страховых компаний. Это позволит страховщикам расширить свои сервисы для клиентов и увеличить количество случаев оформления ДТП по Европротоколу.

Страховщики также предлагают разрешить клиентам самостоятельно выбирать станцию технического обслуживания (СТО) для ремонта по ОСАГО. Инициатива направлена на расширение возможностей для проведения ремонта. Стоит отметить, что на данный момент только 5% страховых случаев возмещаются в виде ремонта по ОСАГО. Кроме того, из-за сложностей с поставками запчастей Госдума в I чтении приняла законопроект об увеличении сроков ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году спрос на автокредиты может рухнуть на четверть. Кроме того эксперты не исключают некоторой перестановки среди лидеров продаж.