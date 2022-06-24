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Банки не исключают ухудшения ситуации с общественным транспортом

  • 24/06/2022, 17:26
Автор:
новости Новосибирска
И предлагают дать им доступ к субсидиям на его модернизацию.

— В ближайшем будущем мы, скорее всего, столкнемся со снижением автомобилизации. Из-за удорожания транспортных средств многие люди начнут переходить на общественный транспорт. Не исключаю, что это случится в ближайшей перспективе, — отметил, выступая на пленарном заседании IX Международного Сибирского транспортного форума в Новосибирске, исполнительный директор департамента по работе с государственным сектором ПАО «Сбербанк» Антон Седаков.

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При этом, по его словам, сейчас идет рост цен на общественный транспорт, на инфраструктуру, объем средств в бюджетах почти не растет, а тарифы на перевозку сильно поднимать невозможно из-за снижения платежеспособности населения. В результате регионы попадают в замкнутый круг.

— Федеральные программы по модернизации общественного транспорта — БКАД — работают, и у регионов есть возможность купить его со скидкой. Но инвестиций могло бы быть больше, — заявил Седаков.

Он напомнил, что Сбербанк участвует в программе обновления общественного транспорта, в том числе в Новосибирской области, вкладывая в нее внебюджетные средства. За 2021 году в общем объеме госзакупок по этой сфере доля банка в регионе составила около 70%.

— Помимо классических инвестиций в инфраструктуру, в подвижной состав, мы сейчас активно занимаемся изменением технологий управления общественным транспортом, предоставляя цифровые решения, позволяющие повысить экономику регионов. Это крайне важно, так как просить денег у федерации, у субъектов можно бесконечно, но нужно использовать и внутренние резервы. Наши цифровые решения позволяют это сделать, — комментирует Антон Седаков. — Далее с максимальной отдачей на вложенные средства закупается подвижной состав и инфраструктура.

Спикер сообщил, что не только Сбербанк, но и другие кредитные организации сегодня готовы приложить все усилия, чтобы способствовать изменению облика общественного транспорта в РФ.

— В Новосибирской области, как и в других субъектах федерации, в ближайшее время мы столкнемся с дефицитом средств на обновление подвижного состава и инфраструктуры. Возможно, на федеральном уровне стоит подумать о доступе к субсидии на модернизацию банков? Пока оператором субсидии являются только институты развития. Банки не имеют доступа к этому инструменту. Если предложить конкурентный механизм розыгрыша субсидий, то в конкурентной среде могло бы сформироваться более интересное предложение, что способствовало бы улучшению ситуации с общественным транспортом, — пояснил Седаков.

новости Новосибирска

Частные перевозчики получили шанс сохранить рынок в Новосибирске?

Напомним, в Новосибирске реформа общественного транспорта началась с 2022 года. В ходе ее реализации до 2026 года мэрия планирует увеличить количество маршрутов, работающих по регулируемому тарифу и постепенно перевести перевозчиков на муниципальный контракт. При покупке общественного транспорта сейчас город должен оплатить 60% от его стоимости, 40% будут перечислены из федерального бюджета в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В середине июня город выиграл федеральный конкурс на субсидирование закупки троллейбусов — в муниципалитет поступят 59 единиц транспортной техники на автономном ходу.  Ранее мэрия сообщала, что троллейбусный парк города насчитывает 272 единицы техники. Износ в среднем составляет 98,5%, потребность в новой технике — 249 единиц.

В 2020 году город направлял заявку на модернизацию в программу БКАД на 2020-2024 годы на 326 единиц транспорта: 200 автобусов, 84 троллейбуса с дальним автономным ходом и 42 трамвая. На тот момент средний износ муниципальных автобусов составлял 91%, трамваев — 78%. В конце 2021 года мэрия заключила контракт на покупку 150 автобусов на 2,5 млрд рублей.  Кроме того, в городе продолжается программа по модернизации трамваев на базе совместного предприятия с Белоруссией — «БКМ Сибирь».  Сегодня стало известно, что Новосибирск получит очередную партию б/у трамваев из Москву.

 

Ранее редакция сообщала, что Новосибирск и еще три города области будут сами устанавливать тариф на проезд в общественном транспорте. 

Фото редакции

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Рубрики : Бизнес Транспорт Банки

Регионы: Новосибирск

Теги : транспорт бизнес банк


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