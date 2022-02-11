Почти 660 млн рублей выдали новосибирцам кредитные кооперативы в 2021 году

По данным Сибирского ГУ Банка России, с января по сентябрь прошлого года кредитные потребительские кооперативы, зарегистрированные в Новосибирской области, выдали больше 17 тыс. займов объемом 658 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, это на 25% больше по количеству и на 10% — по сумме. При этом размер среднего займа стал меньше — 39 тыс. рублей вместо 44 тыс. рублей за январь-сентябрь 2020 года.

— В КПК люди вступают с разными целями. Одни приносят деньги и рассчитывают на дополнительный доход. Другие хотят получить заём — его в КПК взять проще, чем в банке. Какими бы ни были цели человека, ему важно понимать, что все пайщики несут субсидиарную ответственность. Если КПК сработает в минус, то придется вносить дополнительные деньги для выплаты по его обязательствам. Пайщикам КПК следует быть активными, интересоваться финансовым состоянием кооператива. Они должны ходить на собрания, участвовать в принятии ключевых решений, в том числе, кому и сколько давать в долг, — отметила начальник Управления надзора за рынком микрофинансирования Сибирского ГУ Банка России Нина Горбуль.

Она так же подчеркнула, что пайщики вправе в любой момент запросить всю отчетность КПК. Кроме того, крупные кооперативы, в которых состоит больше 3 000 человек, обязаны иметь свои сайты и публиковать там всю важную информацию. Если кооператив умалчивает о собраниях, отказывается предоставить документы или иным образом нарушает права пайщиков, необходимо сообщать в Банк России о таких проблемах.

— Пайщикам кооперативов надо запомнить три тревожных сигнала, которые говорят, что у КПК проблемы. Первый — активная и агрессивная реклама. Второй — призыв приводить друзей и близких за подарки или особые условия. Третий — КПК резко увеличивает процент по сбережениям или гарантирует доходность. Обычно, когда такое происходит, КПК испытывает нехватку денег для выплат по вложениям пайщиков, — отметила Нина Горбуль.

Прежде чем вступить в КПК, необходимо проверить, что кооператив внесен в реестр Банка России и имеет статус «действующий». Кроме того, у него не ограничена правоспособность — он состоит в саморегулируемой организации и не имеет предписаний регулятора, запрещающих привлекать новых участников, брать у них деньги или выдавать займы.

На 1 октября 2021 года в регионе было зарегистрировано 34 КПК (год назад — 46). Количество заемщиков также уменьшилось: с 11,1 тыс. до 9,5 тыс. человек.