Госдума поддержала законопроект о школьной медицине

Первое чтение прошла инициатива, обязывающая образовательные организации обеспечить условия для оказания учащимся первой помощи и допускать их к занятиям физкультурой и спортом с учетом состояния здоровья.

В соответствии с документом, родители должны будут информировать образовательную организацию о состоянии здоровья ребенка, если для его обучения требуются особые условия, например, при определении учебной и внеучебной нагрузки, включая уроки физкультуры, и организации питания.

Соответствующие изменения предложено внести в законы об образовании, об основах охраны здоровья граждан и об основных гарантиях прав ребенка.

— Правительство поддержало законопроект с учетом доработки. Например, предложено скорректировать норму, обязывающую родителей информировать учебные заведения об особенностях здоровья ребенка, и уточнить, какие именно мероприятия понимаются под мероприятиями по охране здоровья обучающихся, а также на кого возлагается ответственность за их выполнение, — сообщается на сайте Госдумы.

Комитет по охране здоровья ко второму чтению предложил проработать вопрос о статусе медработников в образовательных организациях. В настоящее время они являются вспомогательным персоналом. По мнению Комитета, целесообразно наделить медработников правом участвовать в работе коллективных органов управления образовательными организациями.

— Такой статус позволит школьному врачу «оперативно реагировать на изменение состояния здоровья обучающихся и помогать руководству образовательных организаций принимать решения, способствующие здоровье сберегающему процессу, — говорится в официальном заключении Комитета по охране здоровья.

По мнению Комитета по образованию и науке, полномочием по организации первой помощи следует наделить не образовательные организации, а их учредителей.

Комитет предлагает также установить в отношении должностных лиц образовательных организаций запрет на разглашение информации о здоровье обучающихся и ответственность за нарушение такого запрета.