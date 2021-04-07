Система быстрых платежей или эквайринг?

Банк России установил обязательные сроки внедрения оплаты за товары и услуги через Систему быстрых платежей: для системно значимых банков — до 1 октября 2021 года, а для банков с универсальной лицензией — до 1 апреля 2022 года. При этом в борьбе за клиентов десятки банков уже реализовали сервис по оплате через СБП с помощью QR-кодов и активно подключают представителей бизнеса. А некоторые банки, напротив, развивают подобные сервисы самостоятельно. В чем же разница и станет ли прием оплаты через СБП таким же привычным делом, как эквайринг, комментирует Павел Вернер, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

— Павел, оплата по QR-коду через Систему быстрых платежей появляется во многих магазинах и предприятиях торговли. Популярна ли такая услуга у новосибирских компаний, какие возможности она дает для бизнеса?

— Вы правы, многие компании уже используют способ оплаты с помощью Системы быстрых платежей. Его внедрили некоторые крупные федеральные компании, интернет-магазины. По нашим оценкам, таких торговых точек в стране 83 тысячи. Новосибирский бизнес, как сообщают банки, также проявляет интерес к сервису СБП. Это неудивительно, он дает компании несколько преимуществ в сравнении с эквайрингом. Самое главное — это низкие комиссии. Они ограничены, максимальный процент, который банки могут взимать с бизнеса за прием одного платежа, — 0,7% от суммы операции. Для предприятий, занимающихся продажей повседневных товаров или оказывающих медицинские, образовательные услуги, а также для ряда других видов деятельности — 0,4%. Это меньше, чем средние ставки по эквайрингу. Еще одно преимущество — мгновенное зачисление средств. После оплаты покупателем деньги поступят на счет продавца практически моментально.

— Какие сценарии оплаты предусматривает СБП?

— Их несколько, но мы говорим о трех основных, у каждого свои плюсы. Первый вариант — компания может выбрать подходящий способ для своей бизнес-модели, например QR-наклейка. Это платежная ссылка, в которой зашиты реквизиты банковского счета продавца. Покупателю нужно отсканировать QR-код с помощью мобильного приложения банка, реализовавшего услугу оплаты через СБП, ввести сумму и перевести деньги. При этом способе компании не понадобится электронный терминал, если она захочет принимать безналичные платежи только через СБП. Такой QR-код будет удобен на автозаправке или в небольшом магазине у дома.

Для более крупного ритейла возможен второй вариант — динамический QR-код. Он формируется на каждую покупку отдельно. Код может быть выведен на электронный терминал для приема оплаты или на кассовом оборудовании. Покупателю уже не нужно будет вводить сумму. QR-коды для оплаты через СБП могут быть использованы и в интернет-торговле, а для мобильных приложений удобен еще третий сценарий — «Мгновенный счет». Это платежная ссылка, которая также приведет к оплате в банковское приложение. Удобный способ оплаты: при онлайн-шопинге покупателю не придется вводить реквизиты банковской карты. Добавлю, что банки стараются развивать и предлагать для своих клиентов сценарии оплаты через СБП, удобные каждому.

— Что нужно сделать предприятиям, чтобы начать принимать платежи через СБП, и насколько это выгодно?

— Для начала нужно выяснить, реализовал ли банк, в котором у предприятия открыт расчетный счет, функцию по приему платежей через СБП. На сегодня таких банков свыше 40. Ознакомиться с полным перечнем можно на официальном сайте системы sbp.nspk.ru. Если банк уже предоставляет такую услугу, компании нужно обратиться к нему и выбрать наиболее подходящий сценарий оплаты через СБП. Польза для бизнеса очевидна, любой из сценариев выгодно использовать уже потому, что комиссии ограничены — 0,7% за одну операцию. Давайте сравним со ставками по эквайрингу. В среднем они составляют 2–2,5%. Конечно, они отличаются в зависимости от рода деятельности и масштаба предприятия, но все равно бизнес может значительно экономить на приеме безналичных платежей через СБП. Многие банки не берут дополнительных платежей за подключение своих клиентов к оплате через СБП или предлагают его вместе с подключением эквайринга. Конечная стоимость будет зависеть от сценария оплаты, который нужен конкретному предприятию. Но речь идет о нескольких тысячах рублей, что несравнимо с экономией на низких ставках. Также в конце марта этого года Банк России ограничил и размер самой комиссии, которую банки могут взимать с компаний за прием платежей через СБП. С 1 октября, помимо предельных 0,7% от суммы операции, она не может превышать 1500 рублей. Это должно дополнительно привлечь те торгово-сервисные предприятия, которые специализируются на продаже дорогостоящих товаров и услуг.

— Оплата товаров и услуг с помощью QR-кодов не нова, некоторые банки также внедряют подобные сервисы. В чем разница и каковы главные отличия Системы быстрых платежей?

— Действительно, мы видим, что подобные сервисы самостоятельно реализованы банками. Оплата по QR-кодам — явление не новое для безналичных расчетов. Но такие банковские сервисы не могут предоставить те преимущества, которые дает Система быстрых платежей. Во-первых, законодательные ограничения по комиссиям их не коснутся. Банк самостоятельно устанавливает размер комиссии за прием платежей. Во-вторых, время зачисления средств на счет может быть дольше и достигать 3 дней.

— Банков-участников СБП, которые уже сейчас предлагают услугу оплаты, немного. Охватить большую часть своих клиентов бизнес не может. Нужен ли сейчас компаниям такой сервис по приему платежей?

— Безусловно, нужен. Оплата по QR-кодам может использоваться вместе с эквайрингом и стать его альтернативой уже сейчас. Несколько десятков банков, которые уже предлагают услугу по оплате через СБП, — это хороший показатель. Они активно разрабатывают и реализуют новые сценарии оплаты, а также внедряют мобильные приложения для предпринимателей, чтобы принимать платежи через СБП было удобно. Конечно, называть такой способ оплаты повсеместным пока рано, но ситуация будет меняться. Система развивается, появляются все новые возможности для бизнеса, а число банков-участников будет только расти. Банк России уже нормативно закрепил сроки подключения для системно значимых банков — не позднее 1 октября 2021, а для банков с универсальной лицензией — до апреля 2022 года. Кроме того, многие банки стремятся внедрить этот сервис раньше законодательных сроков, ведь это конкуренция, борьба за клиентов — юридических лиц.

— Интерес предприятий и банков понятен. Но нужен ли такой сервис по оплате самим клиентам? Зачем менять платежные привычки, совершать какие-то дополнительные действия, ведь сейчас я практически не трачу время на покупку по карте или с помощью гаджета.

— Вы правильно подметили про платежные привычки. Вспомните, как мы учились и привыкали рассчитываться с помощью платежных карт. Инфраструктура была развита не так, как сейчас, мы делали это редко. Например, 10 лет назад у держателей платежных карт операции по снятию наличных на территории Новосибирской области занимали 2/3 от общего числа транзакций по картам. Сейчас эта доля — менее 10%. Да, оплата по QR-коду пока не так распространена среди покупателей. Но если этот способ оплаты для кого-то уже стал привычным, то он занимает не больше времени, чем обычная покупка по карте. А, например, оплата с помощью мгновенного счета, который используется для оплаты на сайте или в мобильном приложении, даже сэкономит время клиенту. Популярность нового способа оплаты через СБП будет только расти благодаря развитию сервиса, подключению большинства российских банков, повсеместному внедрению со стороны бизнеса. Если компания хочет экономить на приеме безналичных платежей, в ее интересах сделать этот процесс максимально удобным и простым для клиента.

Материал и фото спикера предоставлены пресс-службой Сибирского ГУ ЦБ