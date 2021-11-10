Госдума поддержала законопроект об отмене обязательного техосмотра

Согласно законопроекту, владельцы частных автомобилей и мотоциклов должны будут проходить техосмотр лишь при постановке на учет – например, при смене собственника. И только в случае, если машина старше четырех лет, включая год изготовления. Для всех остальных случаях техосмотр как обязательная процедура отменяется, говорится на сайте Госдумы РФ.

— Это решение облегчит жизнь многим автовладельцам. Речь идет примерно о 50 млн транспортных средств. Для участвующих в перевозках автобусов, грузовиков и такси ничего не изменится – в целях безопасности пассажиров и других участников дорожного движения они, как и прежде, будут обязаны проходить техосмотр, — отмечал ранее председатель ГД Вячеслав Володин.

Как отмечается в пояснительной записке, исходя из положений Правил дорожного движения Российской Федерации, обязанность водителя транспортного средства перед выездом проверить и в пути обеспечить его исправное техническое состояние сохраняется вне зависимости от факта прохождения технического осмотра.

Напомним, что с идеей отменить обязательный техосмотр для легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам, в середине июля выступило МВД. В качестве основных причин данного предложения были названы недостаток пунктов технического осмотра в регионах России, а также тарифная политика местных властей, которая негативно сказывается на развитии рынка данных услуг.

При этом в качестве альтернативы было предложено проработать меры поощрения автовладельцев для добровольного прохождения техосмотра. В их числе – снижение ставки транспортного налога или уменьшение стоимости полиса ОСАГО.