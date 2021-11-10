Сбер открывает двери в Новосибирский государственный художественный музей

В Новосибирские акция будет проходить совместно с Новосибирским государственным художественным музеем. В течение двух дней, 12 и 13 ноября, жители и гости сибирской столицы смогу совершенно бесплатно посетить галерею и насладиться всей действующей экспозицией Новосибирского государственного музея, в которой собрана большая коллекция русского и зарубежного искусства.

Посетители смогут увидеть произведения древнерусской живописи, работы Д.Г. Левицкого, В.А. Тропинина, И.М. Прянишникова, И.И.Шишкина, И.Е. Репина, В.И. Сурикова, А.Я. Головина, З.Е. Серебряковой, Н.И. Машкова, Р.Р. Фалька, П.П. Кончаловского, Ф.К. Юона, Н.К. Рериха и многих других знаменитых художников. Раздел зарубежного искусства включает графические произведения и картины европейских мастеров XVI-XX вв. (А. ван Эвердингена, Г. Робера и других).

В постоянной экспозиции Новосибирского художественного музея находится одна из выдающихся коллекций произведений Н.К. Рериха, являющейся настоящей жемчужиной собрания. Это его так называемая «Гималайская серия», которая была создана художником в Индии с 1935 по 1946 год.

Екатерина Болдырева, директор Новосибирского государственного художественного музея:

«Мы рады представить новосибирцам и гостям города эту уникальную возможность. Тем более, что мы уже не в первый раз сотрудничаем со Сбером и наш прошлый опыт был весьма удачным. Подобные акции дают возможность и нам и нашим партнёрам осуществлять очень важную социальную миссию по приобщению жителей города Новосибирска и Новосибирской области к лучшим образцам нашего национального наследия. Мы с радостью поддержим инициативу Сбера и примем участие в акции»

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк: