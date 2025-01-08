Необычное астрономическое явление смогут наблюдать новосибирцы в январе

10 января жители Новосибирской области смогут наблюдать редкое астрономическое явление — Венеру в момент её наибольшей восточной элонгации. Это означает, что планета будет находиться на максимальном удалении от Солнца в восточном направлении, что создаст благоприятные условия для её наблюдения.

Благодаря элонгации Венера будет видна дольше обычного, так как её не затмит яркий солнечный свет. Однако астрономы отмечают, что лучше всего наблюдать планету, когда она поднимется достаточно высоко в небе. Утром, из-за восходящих потоков воздуха, её очертания могут быть размытыми, что затруднит наблюдение.

Жители региона смогут наслаждаться видом Венеры в течение почти трёх часов. Это отличная возможность для любителей астрономии и всех, кто хочет увидеть одну из самых ярких планет Солнечной системы. Важно подготовиться заранее и выбрать подходящее место для наблюдений.