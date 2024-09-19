В Новосибирске студенты мединститута смогут работать фельдшерами на «скорой» бессрочно

Минздрав пытается решить проблему нехватки кадров в здравоохранении на протяжении многих лет. На общественное обсуждение представлен проект приказа, согласно которому студенты медуниверситетов, которые не получили диплом об окончании вуза, смогут бессрочно работать на должностях специалистов со средним фарм- или медобразованием (в настоящий момент порядок действует до 1 марта 2025 года).

Согласно документу, студенты, которые окончили четыре курса обучения по направлениям «Лечебное дело», «Педиатрия» и Стоматология», а также выпускники по этим же специальностям или имеющие диплом по «Сестринскому делу» (бакалавриат), смогут работать фельдшерами скорой медицинской помощи под контролем наставника.

Студенты, которые окончили три курса вуза по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология» или два курса по направлению «Сестринское дело» вуза могут быть допущены к работе на должности медсестер (медбратьев). На аналогичное место допускаются бакалавры с дипломами всех перечисленных специальностей.

Минздрав предложил также допускать к работе на позицию медицинской сестры по массажу специалистов с дипломом «Лечебное дело» или «Педиатрия» после прохождения профессиональной переподготовки по специальности «Медицинский массаж».

Проект проходит общественное обсуждение до 26 сентября включительно.

По данным платформы hh.ru, в августе 2024 года на рынке труда Новосибирской области сохраняется высокая конкуренция среди работодателей. При этом, больше всего в регионе не хватает работников здравоохранения. На одну вакансию в медицине в среднем приходится 1,4 резюме (здоровое соотношение спроса и предложения на рынке труда начинается от 4-х резюме на вакансию). Все чаще работодатели готовы субсидировать аренду сотрудникам и выставляют вакансии с проживанием.

Ранее редакция сообщала, что возвращение престижа рабочих профессий в Новосибирске заметили hr-сервисы. Среди причин — рост зарплат и высокий спрос на рынке труда.