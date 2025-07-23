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Госдума повысила госпошлины для автовладельцев с 1 сентября

  • 23/07/2025, 11:00
Автор: Артем Рязанов
Госдума повысила госпошлины для автовладельцев и мигрантов с 1 сентября
Этим же законопроектом установлены новые пошлины для иностранных граждан

Госдума приняла законопроект в третьем чтении. Он вводит новые государственные пошлины для автовладельцев и мигрантов с 1 сентября, а также увеличивает уже существующие.

Теперь за паспорт транспортного средства нужно будет заплатить 1200 рублей вместо 800, а за внесение изменений — 525 вместо 350.

Пошлина за свидетельство о регистрации транспорта тоже вырастет: бумажный документ будет стоить 1500 рублей, а пластиковый — 4500.

Пошлина за получение национального водительского удостоверения на пластиковой основе увеличится с 2 до 4 тысяч рублей. За удостоверение нового поколения — с 3 до 6 тысяч рублей. Стоимость международного водительского удостоверения вырастет с 1,6 до 3,2 тысяч рублей. А за свидетельство о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов — с 1,5 до 2,25 тысяч рублей. Продлить его теперь будет стоить не 1 тысячу рублей, а 1,5 тысячи.

Иностранные граждане будут обязаны платить сбор за регистрацию по месту пребывания в сумме 500 рублей. Продление срока временного пребывания обойдется в 1000 рублей. За выдачу или замену патента нужно будет отдать 4200 рублей. За продление разрешения на работу мигранты заплатят 4200 рублей, а за его дубликат или внесение изменений — 2100 рублей.

7 июля правительство внесло в Госдуму законопроект. В пояснительной записке указано, что размер госпошлин не менялся с 2014 года. Также отмечается, что в условиях больших миграционных потоков контроль за пребыванием иностранцев в России становится особенно важным.

Перед официальным опубликованием законопроект должен одобрить Совет Федерации, а затем подписать президент Владимир Путин.

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Источник фото: Freepik / Автор — senivpetro

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : пошлины Мигранты автмобили


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