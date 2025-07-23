Замначальника земельного департамента мэрии подозревают в превышении полномочий

Центральный районный суд временно отстранил от должности заместителя начальника департамента земельных и имущественных отношений — начальника управления по земельным ресурсам мэрии Вячеслава Зарубина. Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона. Чиновника подозревают в превышении полномочиями.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».
— Мерой пресечения следствие избрало в отношении Зарубина подписку о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в суде.
Постановление суда не вступило в законную силу.
Вячеслав Зарубин занимает должность начальника управления по земельным ресурсам мэрии с апреля 2022 года. Практически весь трудовой путь он работает в структурах муниципалитета.
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Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова
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