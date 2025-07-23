Режим повышенной готовности из-за чумы свиней ввели в Новосибирской области

В Усть-Тарском районе ввели режим повышенной готовности из-за африканской чумы свиней. Об этом сообщило МЧС по Новосибирской области. 22 июля глава района Сергей Синяев подписал соответствующее постановление.

Цель режима — предотвратить распространение этого опасного заболевания среди животных.

— В связи с угрозой заноса и распространения опасных заболеваний, просьба к населению: обеспечить безгульное содержание свиней, в каждом случае ввоза и вывоза животных и продуктах убоя немедленно сообщать в гос.ветслужбу. О возникновении больных животных или падежа немедленно сообщить в управление ветеринарии Усть-Таркского района, — говорится в сообщении администрации района.

В управлении ветеринарии района прокомментировать ситуацию не смогли из-за того, что главы организации нет на месте.

Африканская чума свиней — это опасное вирусное заболевание, поражающее свиней и кабанов. Оно не различает возраст и породу животных. Болезнь стремительно распространяется, вызывая лихорадку, затрудненное дыхание, кровотечения и синюшность кожи.

Ранее редакция сообщала о том, что африканскую чуму свиней нашли в колбасе в соседних с Новосибирском регионах. Колбасные изделия изымаются из магазинов Алтайского и Красноярского краев.