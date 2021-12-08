На завершение реконструкции здания драмтеатра Афанасьева потребуется ещё около 80 млн рублей

Готовность здания, где разместится Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева, – более 65%. Здесь созданы все условия для внутренней отделки – есть свет и тепло. Как отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, подрядчик обещает сдать объект раньше запланированного срока – к новому театральному сезону.

— Пришлось многое сносить и переделывать. Общая сметная стоимость объекта составляет 437 млн рублей. Будет удорожание, потому что по ходу строительства выявляются особенности, некоторые решения приходится принимать на ходу. Окончание строительства по договору – в следующем году. Подрядчик берёт на себя обязательства в конце третьего квартала 2022 года, к 1 сентября, сдать полностью здание и сделать такой замечательный подарок горожанам к новому сезону, – отметил мэр Анатолий Локоть.

Реконструкция здания будущего театра ведётся по национальному проекту «Культура». Как рассказал генеральный директор ЗАО РСУ-5 «НГС» Михаил Голубев, оно было построено более ста лет назад. Недобросовестные строители вместо качественного фундамента сделали основание из битого кирпича. За свою жизнь здание три раза подвергалось реконструкции – работы также проводили с нарушениями.

— Мы вынуждены были демонтировать часть стен, часть фундамента, где-то углубиться. Произвели усиление фундамента и стен. Провели такую серьёзную работу, что я уверен, это здание простоит ещё больше ста лет, — рассказал Михаил Голубев.

По его словам, дополнительные работы привели к удорожанию объекта. Чтобы завершить реконструкцию здания, потребуется ещё около 80 млн рублей.

Согласно проекту, театр рассчитан на 220 мест. Главный вход в здание будет со стороны ул. Максима Горького, служебный вход для персонала предусмотрен с бокового фасада здания. В нижней части театра разместится гардероб, в верхней – буфет. В фойе появятся большие зеркала, люстры, будет много лепнины. Интерьер задуман в насыщенных зелёных, серых и бордовых тонах.

Отделочные работы планируют начать в начале следующего года. Сейчас в здании проведено электричество, вода, все помещения обогреваются. Наряду со строительными работами идёт монтаж сценического оборудования. Также уже ведутся переговоры о проведении конкурсных процедур по закупке кресел для зрительного зала, занавесов, закулисного оборудования.