Госдума приняла закон о закрытии «контрсанкционной» информации

Госдума в третьем чтении приняла закон, ограничивающий доступ к «контрсанкционной информации» — сведениям о сделках российских участников внешнеэкономической деятельности, публичное разглашение которых может повлечь введение против них международных санкций, пишет «Интерфакс».

Контрсанкционная информация — новый термин для российского законодательства. Под ним понимается любая информация (производственная, техническая, экономическая, организационная и другая) о совершенных или планируемых российскими физическими или юридическими лицами — участниками внешнеэкономической деятельности сделках, закрытие которой позволит защититься от санкций.

Опубликовать контрсанкционную информацию разрешено только с письменного согласия лица — участника ВЭД. В противном случае пострадавший может потребовать возместить убытки. Нарушителю же назначат штраф — до 10 тысяч рублей для обычных граждан, до 50 тысяч рублей или дисквалификацию до трех лет для должностных лиц или до 200 тысяч рублей для юридических лиц.

Ограничение прекращает действовать после публикации контрсанкционной информации самим участником ВЭД или в том случае, если сведения озвучат представители государственной власти, председатель ЦБ или его замы.