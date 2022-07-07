ДОМ.РФ согласовал финансирование строительства шести школ в Новосибирске

Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила использование облигаций ДОМ.РФ для финансирования строительства в Новосибирске шести школ в общей сложности на 5775 мест. Проекты будут реализованы в том числе с участием Сбера.

Общая стоимость строительства школ в разных районах Новосибирска составляет 11 млрд рублей. Из них через инфраструктурные займы будет направлено 2,5 млрд рублей, процентная ставка – 4,5%.

По словам главы Новосибирской области Андрея Травникова, главная цель проекта строительства шести школ в Новосибирске – развитие территорий областного центра, повышение доступности школьного образования. Перспективная площадь жилой застройки в этих районах – 1 млн квадратных метров. Реализация проекта позволит улучшить качество жизни 20 000 семей.

ДОМ.РФ также рассматривает возможность финансирования строительства в Новосибирской области с использованием инфраструктурных облигаций социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для городского развития. Эти проекты обсуждались в апреле 2022 года на встрече генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко и Губернатора региона Андрея Травникова.

Напомним, на июньской сессии горсовета Новосибирска стало известно, что концессионер. Который планирует строить школы в городе, выбивается из графика. Об этом депутатам сообщил заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев. Он также отметил, то на этой неделе в на совещании в правительстве планировалось заслушать концессионера.

Ранее редакция сообщала, как будут принимать детей в концессионные школы в Новосибирске.