ЕС рассмотрит запрет на импорт российского золота, Blizzard заблокировала Diablo Immortal на ПК игроков из РФ, а Oracle увольняет сотрудников российского подразделения

Евросоюз изучает в рамках подготовки седьмого пакета антироссийских санкций запрет на импорт золота из РФ, передает ТАСС со ссылкой на заявление главы Европейского совета Шарля Мишеля.

— Работа над санкциями продолжается. Совместно с нашими партнерами из Группы семи (G7) мы изучаем ограничения против российского золота, — заявил он. — Сейчас главным приоритетом должно стать полное исполнение всеми странами уже принятых санкций.

Идея о введении запрета на покупку российского золота активно обсуждалась на саммите G7 в конце июня. ЕС в настоящее время ищет новые возможности для продолжения санкционной войны с Россией.

3 июня был принят шестой пакет санкций против России, который включал отложенное эмбарго на закупки российской нефти. После этого Евросоюз столкнулся с проблемой отсутствия достаточного количества экономических сфер взаимодействия с Россией, которые можно было подвергнуть ограничениям, поскольку вводить запрет на поставки российского газа ЕС пока не может, не спровоцировав у себя масштабный экономический кризис.

Россияне и белорусы, которые используют учётные записи своих стран, окончательно лишились возможности играть в Diablo Immortal на компьютере. Вход теперь невозможен даже при помощи обходных способов, сообщает сайт Игромания.

— Ограничение начало действовать 6 июля и было введено с обновлением. После его установки при попытке зайти в Diablo Immortal больше не появляется окно для ввода логина и пароля. При этом тем игрокам, у которых аккаунт привязан к другим странам, пока ещё можно войти с помощью VPN-сервисов, — говорится в сообщении.

А вот для мобильной версии игры подобных ограничений нет. Там можно авторизоваться с помощью VPN-сервисов, как и раньше.

Американская корпорация Oracle, которая в марте объявила о прекращении всех операций на территории России, решила уволить всех сотрудников российского представительства компании (около 300 человек). Компания также отозвала все услуги и поддержку российских и белорусских компаний.

Эксперты отмечают, что вероятна релокация высококвалифицированных сотрудников за рубеж, но их ждут и в российских компаниях, передает CNews.

Персонал покинет компанию 31 августа 2022 г, рассказали изданию собеседники на рынке российского ПО и интеграции.

— Продукты и услуги Oracle в настоящее время не разрешены для экспорта, реэкспорта, передачи или использования в России или Белоруссии, — сообщается на официальном сайте компании. — Oracle не будет изучать альтернативные механизмы предоставления поддержки или услуг затронутым организациям (например, разрешение повторной подписки на услуги в авторизованном месте или использование сторонних «партнеров» поддержки).

Также Oracle объявила о том, что больше не принимает заказы на какие-либо продукты или услуги в соответствии с какими-либо существующими соглашениями и не будет заключать новые.