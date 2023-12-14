Госдума одобрила закон о защите граждан от недобросовестных управляющих компаний в сфере ЖКХ

Госдума в третьем чтении приняла закон, который призван пресечь довольно распространенную в последнее время практику, когда УК используют деньги жильцов не по прямому назначению, а потом, спустя какой-то период, заявляют о банкротстве. Таким образом им удается скрыть махинации и избежать ответственности.
Известно также, что затем те же учредители открывают новую фирму и продолжают управлять многоквартирными домами до очередного банкротства.
Согласно документу, учредители недобросовестных компаний в сфере ЖКХ теперь будет не в силах создать новую организацию и управлять по‑прежнему, но уже под другим именем.
Закон начнет действовать с 1 сентября следующего года.
Ранее редакция сообщала, что Госдума отменила комиссию при оплате услуг ЖКХ для нуждающихся в соцподдержке граждан.
Фото с сайта Госдумы
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