Музыкант Михаил Гунбин из Новосибирска принял участие в шоу «Ярче звезд»

Музыкант Михаил Гунбин из Новосибирска поучаствовал в шоу «Ярче звёзд» (16+). Об этом сообщает пресс-служба ТНТ.
Выпуск с ним покажут 16 декабря в 21:00 вечера.
34-летний мужчина увлекается музыкой более 15 лет и является солистом рок-группы Sturmmann. В обычной жизни ремонтирует машины и продаёт автозапчасти.
— А помните, я в середине сентября в Москву гонял? Посмотрите, что из этого получилось, — поделился Гунбин на своей странице в Вконтакте.
Участие в шоу стало для новосибирца неожиданностью. Однако имя звезды, в которую он перевоплотился не называется.
Ранее редакция сообщала о том, что комики из Чулыма вышли в финал юмористического шоу на ТНТ.
Фото: Freepik — pvproductions
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