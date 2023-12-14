Музыкант Михаил Гунбин из Новосибирска принял участие в шоу «Ярче звезд»

Музыкант Михаил Гунбин из Новосибирска поучаствовал в шоу «Ярче звёзд» (16+). Об этом сообщает пресс-служба ТНТ.

Выпуск с ним покажут 16 декабря в 21:00 вечера.

34-летний мужчина увлекается музыкой более 15 лет и является солистом рок-группы Sturmmann. В обычной жизни ремонтирует машины и продаёт автозапчасти.

— А помните, я в середине сентября в Москву гонял? Посмотрите, что из этого получилось, — поделился Гунбин на своей странице в Вконтакте.

Участие в шоу стало для новосибирца неожиданностью. Однако имя звезды, в которую он перевоплотился не называется.

Ранее редакция сообщала о том, что комики из Чулыма вышли в финал юмористического шоу на ТНТ.