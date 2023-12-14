Новосибирский завод ускорил выпуск железобетонных изделий для строительства домов

Завод крупнопанельного домостроения «Арматон» находится на территории Промышленно-логистического парка Новосибирской области. На предприятии изготавливают современные железобетонные изделия: стеновые панели различных конфигураций, трехслойные наружные стеновые панели, облегченные плиты перекрытия и другие элементы для зданий высотой до 25 этажей.

На предприятии начали внедрять бережливые технологии с производства пустотных плит перекрытия. В результате проведенной работы за полгода удалось на 33% увеличить выработку сотрудников в смену, значительно сократить количество продукции, отправляемой на доработку и ускорить время процесса производства на 4 часа.

«Поток производства пустотных плит перекрытия – конечная линия производства, которая не подлежит модернизации в силу технологической особенности, и мы повышали производительность за счет исключения потерь. В итоге мы уменьшили промежуточные операции, уменьшили запасы на них и сократили время от получения сырья до выхода готовой продукции», – говорит директор ООО ЗКПД «Арматон» Антон Абакумов.

С помощью экспертов Регионального центра компетенций Агентства инвестиционного развития НСО в компании эффективно организовали рабочее пространство. В цехе поставили перекатные столы, на которых рабочие после смены оставляют инструменты – теперь видно, где они расположены и в рабочем ли состоянии. Также изготовлена специальная оснастка, на которую во время чистки от бетона ставят элементы формовочной машины: мера позволила повысить эффективность работы и безопасность сотрудников, производящих чистку оборудования.

Изменилась схема съема плит со стенда: теперь машинист крана снимает не по одной плите, а сформированную пачку. Такая мера позволила сократить избыточные передвижения сотрудника практически на километр. Кроме того, исключили обеденные простои оборудования, сделав «плавающий» перерыв и внедрили регламент выдачи сменного задания для равномерной нагрузки на работников и оборудование в разные смены.

На достигнутом компания не останавливается: в планах – закупить экзоскелеты для облегчения труда рабочих, приобрести дополнительную колесную пару для исключения простоев при съеме плит и приобретение маркиратора, который заменит ручной способ маркировки плит. Также планируется перейти на систему штрихкодов, которые будут наноситься маркиратором: это упростит перемещение продукции на нужный объект и исключит ошибки.

По итогам проекта завод «Арматон» признан «модельным» предприятием – образцовым с точки зрения применения инструментов бережливого производства. Действующие и будущие участники нацпроекта получат возможность посетить компанию и увидеть, как там выстроена работа и реализован проект.