Госдума отменила комиссию при оплате услуг ЖКХ для нуждающихся в соцподдержке граждан

Госдума в третьем чтении приняла закон, который запрещает кредитным организациям, банкам, а также платежным агентам взимать комиссию с пенсионеров, инвалидов, малоимущих, ветеранов боевых действий и других за квартплату и коммунальные услуги, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Инициативу группы депутатов «Единой России» во главе с Володиным поддержала и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Однако она считает немаловажным все-таки определить, кто и за счет чего компенсирует банкам те расходы, которые, как правило, возникают при администрировании банками подобного рода платежей.

Ранее редакция сообщала, что депутаты одобрили доступность банковских вкладов для бедных.