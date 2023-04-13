Рекламодателям

Госдума приняла закон, упрощающий для РФ порядок взыскания имущества у недобросовестных иностранных инвесторов

  • 13/04/2023, 14:26
Автор:
порядок взыскания имущества у недобросовестных иностранных инвесторов
Кроме того, предусмотрена специальная мера, которая может лишить иностранного инвестора права голоса на общем собрании акционеров, без лишения его права на сами акции.

Депутаты приняли закон, по которому акции, имущество и доход, полученные в нарушение закона об иностранных инвестициях в стратегически значимые компании, могут быть взысканы в доход государства, сообщается в Телеграм-канале Госдумы.

Кроме того, принятый закон предусматривается возможность взыскания в судебном порядке с иностранного инвестора по иску хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, убытков (в том числе упущенной выгоды), причиненных этому хозяйственному обществу, а также возмещения вреда, нанесенного его имуществу. При разрешении вопроса о взыскании имущества в доход государства нужно будет учитывать наличие или отсутствие рисков сохранения или возникновения угрозы обороне и безопасности государства.

Согласно принятому в третьем чтении закону, иностранным инвестором также следует считать граждан РФ с видом на жительство в другой стране, сейчас к этой категории относятся только граждане РФ с гражданством другой страны.

Сейчас в РФ определено 50 видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, в числе которых работа с ядерными установками и радиоактивными веществами, разработка и производство вооружения и военной техники, обеспечение авиационной безопасности, космическая деятельность, телевизионное и радиовещание, рыболовство, разведка и добыча полезных ископаемых. В 2022 г. в данный перечень включили перевозку морским и водным транспортом определенных правительством РФ видов груза, создание и обслуживание информационных систем оформления воздушных перевозок, проведение анализа уязвимости и обеспечение физической защиты объектов топливно-энергетического комплекса.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Ранее редакция сообщала, что необходимо знать о новых правилах призыва.

Фото с сайта Госдумы

239

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : порядок взыскания имущества у недобросовестных иностранных инвесторов иностранный инвестор Госдума


Спецоперация на Украине

Очередной новосибирский политик отбыл на спецоперацию
13/04/23 12:41
В Новосибирской области нет земли для участников спецоперации?
11/04/23 13:31
Два предприятия Иркутской области наладили выпуск военного обмундирования
4/04/23 12:00
Ни один экс-сотрудник новосибирской IKEA не стоит на бирже труда

Ни один экс-сотрудник новосибирской IKEA не стоит на бирже труда

Самое крупное высвобождение персонала в Новосибирске прошло без нарушений.
Читать статью >>
фестиваль Электронный берег

Фестиваль «Электронный берег» впервые включен в нацпроект по туризму

Федеральное софинансирование на его проведение уже получено.
Читать статью >>
надежный застройщик

«Первый на Есенина» — комфортная локация для жизни

Транспортная доступность и близость парковой зоны — новый стиль жизни, в котором гармонично соединены город и природа.
Читать статью >>
депутаты на спецоперации

Очередной новосибирский политик отбыл на спецоперацию

Речь о бывшем министре соцразвития и действующем депутате Заксобрания Ярославе Фролове.
Читать статью >>

Актуальный разговор

уполномоченный по правам предпринимателей

Николай Мамулат: Сейчас все более четким становится тренд на то, чтобы работать «в белую»

Пандемия и санкции заставили государство и бизнес по-другому взглянуть друг на друга.
Все материалы
Лента новостей

Организация, занимающаяся поставкой медизделий, оштрафована на 1 млн в Новосибирской области

13/04/2023, 15:24

«Новосибдорстрой» будет строить мост в Купинском районе

13/04/2023, 15:13

Прокуратура заявила о росте преступности среди мигрантов в Новосибирской области

13/04/2023, 15:09

Новосибирская область получила 13 новых мобильных ФАПов

13/04/2023, 15:05
Популярное

Что необходимо знать о новых правилах призыва

13/04/2023, 09:50

Роспотребнадзор в Новосибирске: Wildberries обязан вернуть деньги за «доставку» некачественных товаров

12/04/2023, 17:01

Родные умершего директора Новосибирского крематория заказали его роботизированную копию

12/04/2023, 14:03
Новости компаний

ВТБ составил рейтинг автопредпочтений мужчин и женщин

13/04/2023, 11:18

Банк Уралсиб предлагает кредиты для бизнеса под зонтичное поручительство Корпорации МСП

13/04/2023, 10:39

Новосибирская область за пять лет совершила рывок в развитии связи

12/04/2023, 15:40

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска