Госдума приняла закон, упрощающий для РФ порядок взыскания имущества у недобросовестных иностранных инвесторов

Депутаты приняли закон, по которому акции, имущество и доход, полученные в нарушение закона об иностранных инвестициях в стратегически значимые компании, могут быть взысканы в доход государства, сообщается в Телеграм-канале Госдумы.

Кроме того, принятый закон предусматривается возможность взыскания в судебном порядке с иностранного инвестора по иску хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, убытков (в том числе упущенной выгоды), причиненных этому хозяйственному обществу, а также возмещения вреда, нанесенного его имуществу. При разрешении вопроса о взыскании имущества в доход государства нужно будет учитывать наличие или отсутствие рисков сохранения или возникновения угрозы обороне и безопасности государства.

Согласно принятому в третьем чтении закону, иностранным инвестором также следует считать граждан РФ с видом на жительство в другой стране, сейчас к этой категории относятся только граждане РФ с гражданством другой страны.

Сейчас в РФ определено 50 видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, в числе которых работа с ядерными установками и радиоактивными веществами, разработка и производство вооружения и военной техники, обеспечение авиационной безопасности, космическая деятельность, телевизионное и радиовещание, рыболовство, разведка и добыча полезных ископаемых. В 2022 г. в данный перечень включили перевозку морским и водным транспортом определенных правительством РФ видов груза, создание и обслуживание информационных систем оформления воздушных перевозок, проведение анализа уязвимости и обеспечение физической защиты объектов топливно-энергетического комплекса.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

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Фото с сайта Госдумы