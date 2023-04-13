Новосибирская область получила 13 новых мобильных ФАПов

Региональные власти продолжают реализацию масштабной программы по модернизации первичного медицинского звена: строятся ФАПы, амбулатории, поликлиники. Губернатор Андрей Травников 13 апреля проконтролировал – как налажен процесс оказания медпомощи населению в одной из новых поликлиник – в селе Криводановка.

Учреждение здравоохранения, построенное в рамках нацпроекта «Здравоохранение», стало принимать пациентов два месяца назад. Оно рассчитано на 300 посещений в сутки. Пациентов не только из Криводановки, но и соседних села Марусино, посёлка Приобский и дачного посёлка Кудряшовский принимают терапевты, узкие специалисты. В новой поликлинике два блока – для взрослого и детского отделения, диагностические кабинеты, лаборатории, кабинеты профильных врачей, отделение восстановительного лечения и женская консультация.

— В 2018 году мы озадачились организацией медобслуживания в пригородных районах агломерации. Сложившаяся к тому моменту структура организации медпомощи не соответствовала современности, большому приросту населения. Напомню, тогда была одна большая ЦРБ и несколько ФАПов или амбулаторий с минимальным набором услуг. И по очень многим показаниям, назначениям жителям приходилось ездить в Краснообск, в Новосибирск. Тогда мы приняли решение о создании в пригородных районах, в том числе Новосибирском, многоуровневой системы первичной медицинской помощи, когда есть и ФАПы, и амбулатории, и есть вот такие хорошо оснащённые крупные поликлинические центры. И сегодня тысячам жителей близлежащих посёлков не требуется ездить в Краснообск, можно получить все необходимые услуги, всю «первичку» прямо здесь, — подчеркнул губернатор. — Организованы кабинеты физио, лабораторной диагностики: пациенты могут полностью пройти комплекс биохимических методов исследования, общеклинических лабораторных исследований, который необходим для первичной постановки диагноза. Достойное рентгенотделение с флюорографом, маммографом, рентгеном – раньше жителям для этой диагностики приходилось ездить на ВАСХНИЛ. Открыли запись на эндоскопические исследования и функциональную диагностику: УЗИ, ЭКГ, холтеровское мониторирование, ЭЭГ, велоэргометрию – этот вид исследования представлен не во всех лечебных учреждениях города, — доложил главный врач Новосибирской клинической ЦРБ Дмитрий Батунин.

Фото с сайта Новосибирской области