Госдума приняла заявление в связи с расстрелом российских военнопленных

На пленарном заседании депутаты Госдумы приняли проект постановления «О заявлении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «В связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных». Его подготовили профильные комитеты по обороне и по международным делам.

Отмечается, что Украина в грубой форме нарушила международное гуманитарное право, в том числе Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными 1949 года, и международные правозащитные нормы, включая Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года.

— Депутаты Госдумы призывают парламенты государств мира однозначно осудить преступления киевского режима, содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного убийства, а также их покровителей, — подчеркивается в заявлении.

Документ направят президенту, в Совет Федерации, МПА СНГ, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, парламенты государств — членов ООН.

Ранее посольство России раскритиковало то, как отреагировали в США на расстрел российских пленных. В заявлении говорилось, что позиция Вашингтона укрепляет чувство безнаказанности неонацистов в Украине.

Ранее редакция сообщала, что ГА ООН приняла проект резолюции о выплате Россией репараций Украине.