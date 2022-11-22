Покупка элитной кухни — основные преимущества

Кухонное пространство очень важно для обустройства любого дома — это важная зона, где средний житель квартиры проводит время каждый день. Так как кухня используется функционально, очень важно выдержать баланс между эстетикой и практичностью — сделать это можно, если купить элитную кухню с гарантиями от самых авторитетных производителей в Италии, Португалии и других странах.

Чем элитная кухня отличается от обычной?

Изначально может показаться, что дело только в именитом бренде (или даже лично дизайнере) и материалах. Это только отчасти правда — элитные кухни не просто сделаны известными компаниями из очень хорошего сырья, они находятся на принципиально другом уровне качества.

Цена элитной кухни зависит от многих факторов — от производителя до количества элементов в составе. Но цена полностью оправдана, так как такой меблировкой кухонной зоны можно будет с комфортом и возможностями для кастомизации пользоваться годы.

Также стоит отметить, что элитная кухня и просто дорогой кухонный гарнитур — это не одно и то же. В первом варианте предусматриваются все потребности клиента, учитывается современная технологическая «начинка» кухонной зоны, а дизайн отличается особой дорогой сдержанностью.

Высочайшее качество

Элитные варианты предлагают опции качества, которых не найти даже в самых дорогих массовых моделях. Например, используются натуральные материалы (камень, дерево и т.д.), чего почти невозможно найти в производстве «со станка» — это действительно штучные интерьеры.

Также покупатель может рассчитывать на общие преимущества:

гарантированное качество сырья;

идеальная отделка;

защита от внешних факторов;

продуманные «гнёзда» для техники.

Качество такого гарнитура не только добавит вашей кухне действительно дорогой и презентабельный вид, но и обеспечит длительную эксплуатацию гарнитура при условии ухода.

Самый современный подход к эргономике

Кухня, которая рассчитана на интеграцию техники, давно не новинка — даже в массовых моделях уже легко встретить ниши, удобные «пути» для кабелей и защищённые розетки. Но обычно эти решения на уровне минимального доступа — просто чтобы владелец смог без проблем установить плиту или посудомоечную машину.

Кухни элитного образца созданы таким образом, чтобы техника в любом количестве не доставляла владельцу неудобств. Современные способы «спрятать» кухонную бытовую технику здесь используются в полном объёме — полезные приборы монтируются в стены и мебель, а подсветка и питание выглядят настолько естественно, насколько это возможно.

Уникальные компоненты меблировки

Каким бы дорогим ни был массовый гарнитур, он, в силу особенностей конвейерного производства, будет стандартным по составу меблировки. Элитная же кухня предлагает совсем другие варианты выбора — можно, например, сделать кухню ещё и столовой, увеличив количество мебели в соответствии с объёмами. Можно организовать винную стойку или отдельный бар — и это только самые очевидные идеи.

Любая кухня элитного образца требует много места. Если нужна более мобильная версия, то можно купить уличную кухню, удобный вариант для вечеринок во дворе.

Модели элитных кухонных гарнитуров тоже стандартизированы, но в рамках одного варианту клиенту предлагается достаточно выбора, чтобы зона была полностью уникальной.

Можно выбрать из наиболее популярных в последние пару лет стилей:

лофт;

скандинавский стиль;

неоклассика и т.д.

Также, учитывая стоимость такого гарнитура, клиент имеет полное право на дополнительные условия при заказе — компания MOBILICASA делает всё возможное, чтобы обеспечить обратную связь с производителем.

Как купить элитную кухню?

Так как модели в этой категории характеризуются высокой ценой, то в обычном мебельном магазине их не найти даже в качестве демонстрационного образца. Интернет-магазин MOBILICASA предлагает вам ознакомиться с самыми новыми вариантами от лучших дизайнеров и производителей.

Модели из каталога необходимо заказывать, но все, что доступны на сайте, есть в наличии. Необходимость заказа связана с тем, что каждая такая заявка обрабатывается индивидуально.

Как приобрести кухню в интернет-магазине MOBILICASA:

Выберите любую модель с помощью удобного онлайн-каталога. Вы можете легко убрать из выдачи варианты, которые вам точно не подойдут. Далее нужно нажать кнопку заказа, которая расположена под карточкой каждого заказа. На странице каждой модели можно найти ещё больше фотографий, а также технические характеристики. Менеджеры компании свяжутся в вами и ответят на любые вопросы, если они возникнут.

Каждый покупатель получает гарантии на товар, а также может не беспокоиться о доставке — она уже включена в стоимость.