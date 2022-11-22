Проезд на метро подорожает в середине декабря

— В настоящее время подготовлен проект постановления повышения тарифа на проезд в метрополитене. Проектируемая цена составляет 30 рублей, то есть рост составит 11,1%. Индексацию будет утверждать правительств области на заседании. Скорее всего, новый тариф вступит в силу с середины декабря, — сообщил на брифинге начальник департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров.

Напомним, в предыдущие годы при индексации тариф на проезд в метро повышался на рубль. Что касается индексации в три рубля, то в эту цену, по словам Асмодьярова, заложена зарплата сотрудников метрополитена, которая должна повышаться, расходы на ремонт, а также энергоресурсы. Только рост стоимости электроэнергии в опте на 2023 год составит 10%, добавил чиновник. Напомним, директор МУП «Новосибирский метрополитен» Аркадий Чмыхайло говорил, что для нормализации работы метро необходим тариф 35 рублей . Сегодня одна поездка в метро в Новосибирске стоит 27 рублей.

Что касается тарифа на проезд в наземном транспорте, то его с 2022 года определяет муниципалитет. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пока отказывается комментировать будущую стоимость проезда на общественном транспорте в городе, но заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин уже публично говорил о том, что тариф также может повысится до 30 рублей. Сейчас проезд стоит 26 рублей на автобусах, и 25 рублей на электротранспорте.

Ранее редакция сообщала, что 72% новосибирских перевозчиков находятся на грани выживания.