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ГА ООН приняла проект резолюции о выплате Россией репараций Украине

  • 15/11/2022, 10:12
Автор:
проект резолюции ГА ООН
Резолюцию поддержали 94 члена организации, против выступили 14, представители еще 73 стран воздержались.

Генассамблея ООН приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине за причинённые военной операцией убытки, сообщает агентство Reuters.

Резолюцию поддержали 94 члена организации, против выступили 14, представители еще 73 стран воздержались.

Следуя документу, члены ГА ООН и Киев создадут «международный реестр нанесенного ущерба, который будет служить задокументированным свидетельством заявляемого урона, потерь и ранений» в результате «международно-противоправных действий РФ в Украине или против нее, а также для продвижения и координации сбора данных».

Напомним, в октябре Всемирный банк оценил в 350 миллиардов евро нанесенный боевыми действиями в Украине ущерб.

В связи с этим Канцлер Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посчитали, что Киев будет не в состоянии справиться с необходимыми расходами самостоятельно. Поэтому политики инициировали создание для Украины «плана Маршалла» с участием ЕС, Группы семи (G7), финансовых институтов, международных организаций и частных инвесторов. План Маршалла будет содействовать установлению послевоенного мира.

Что же касается решения ГА ООН, постоянный представитель России Василий Небензя заявил, что этот документ, с юридической точки зрения, ничтожен и во всех отношениях неграмотен. И подчеркнул, что принятие резолюции будет иметь последствия, которые «бумерангом вернутся к странам-соавторам».

Фото: pixabay.com — edgarwinkler

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : спецоперация в Украине репарации проект резолюции ГА ООН политика


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