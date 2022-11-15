ГА ООН приняла проект резолюции о выплате Россией репараций Украине

Генассамблея ООН приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине за причинённые военной операцией убытки, сообщает агентство Reuters.

Резолюцию поддержали 94 члена организации, против выступили 14, представители еще 73 стран воздержались.

Следуя документу, члены ГА ООН и Киев создадут «международный реестр нанесенного ущерба, который будет служить задокументированным свидетельством заявляемого урона, потерь и ранений» в результате «международно-противоправных действий РФ в Украине или против нее, а также для продвижения и координации сбора данных».

Напомним, в октябре Всемирный банк оценил в 350 миллиардов евро нанесенный боевыми действиями в Украине ущерб.

В связи с этим Канцлер Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посчитали, что Киев будет не в состоянии справиться с необходимыми расходами самостоятельно. Поэтому политики инициировали создание для Украины «плана Маршалла» с участием ЕС, Группы семи (G7), финансовых институтов, международных организаций и частных инвесторов. План Маршалла будет содействовать установлению послевоенного мира.

Что же касается решения ГА ООН, постоянный представитель России Василий Небензя заявил, что этот документ, с юридической точки зрения, ничтожен и во всех отношениях неграмотен. И подчеркнул, что принятие резолюции будет иметь последствия, которые «бумерангом вернутся к странам-соавторам».