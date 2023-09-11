Аутсайдером по голосованию на выборах губернатора Новосибирской области стал Бердск

По предварительным данным облизбиркома Новосибирской области, самая низкая явка на выборах губернатора Новосибирской области зафиксирована в Бердске — 25,95% от зарегистрированных избирателей. На втором месте город Обь — 26,06%. В тройку аутсайдеров входит Искитим — 26,31%

В городе самый пассивным районом оказался Октябрьский. В тройку аутсайдеров, с точки зрения активности избирателей также вошли Ленинский и Первомайский районы — явка на выборы в тройке аутсайдеров составила от 18,45% до 18,80%.

В лидерах по явке по Новосибирской области Сузунский район — 67,61%. На втором месте — Маслянинский район 67,006, на третьем — Усть-Таркский 62,79%. В Новосибирске лидер Центральный район — 24,95%, на втором месте Советский — 23,71%, на третьем Железнодорожный — 22,91%.

Как отметили в облизбиркоме, всего в выборах губернатора Новосибирской области в 2023 году приняли участие 31.86% или 695 485 избирателей. Для сравнения, в 2018 году —29,52% или 628 945 избирателей. 75,72% голосов набрал Андрей Травников, 10,72% — Роман Яковлев, 7,14% — Евгений Лебедев, 4,34% — Владислав Плотников

Ранее редакция сообщала о том, что инаугурация губернатора пройдут 15 сентября.