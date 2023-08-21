В Госсовете одобрили идею использования в такси отечественных автомобилей

В Госсовете РФ поддержали законопроект, наделяющий правительство России правом требовать от бизнесменов использовать для работы в такси автомобили российского производства, пишут Ведомости.

— Комиссия по транспорту Государственного совета России поддержала внесение в законодательство изменений, дающих правительству право требовать локализации автомобилей для легкового такси, — цитирует издание протокол комиссии.

Отмечается, что нововведение призвано повысить спрос на машины российского производства.

По словам главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова, введение обязательных требований по локализации такси в перспективе обеспечит рынок сбыта стабильным спросом для отечественных автопроизводителей в 100-200 тыс. машин ежегодно.

Ранее редакция сообщала, о том, что Минтранс Новосибирской области рассказал, как таксистам стать легальными.