Госдума рассмотрит законопроект о запрете травли учителей

Вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов внес в Госдуму законопроект о введении в закон принципа «защиты чести и достоинства педагогического работника», пишет РИА Новости.

Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается дополнить представленный в статье 3 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» перечень принципов, на которых основываются госполитика и правовое регулирование в сфере образования в РФ, принципом о защите чести и достоинства педагогического работника.

Автор проекта подчеркивает, что СМИ приводят множественные примеры вмешательства в частную жизнь педагогических работников и попыток осуждения их действий со стороны представителей общества даже в тех случаях, если эти действия не носят противоправный характер и не обусловлены педагогической деятельностью.

По словам Бориса Чернышова наряду с тем, что образование становится все более доступным, а в образовательных программах активно используются электронные методы обучения и дистанционные образовательные технологии, заметно растет риск посягательств на честь и достоинство педагогических работников.

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