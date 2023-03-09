В Новосибирске выставили на продажу конкурента Fix Price

В Новосибирске на продажу выставили конкурента Fix Price за 20 миллионов рублей. Объявление по продаже бизнеса Fix mag выложили на «Авито». За 20 миллионов новому владельцу перейдет и товарный остаток, который оценивается на сумму более 12 миллионов рублей. Кроме этого, в стоимость готового бизнеса входят мебель и оборудование, клиентская база, база поставщиков, штат официальных сотрудников, а также сам бренд сети. В объявлении отмечается такие преимущество бизнеса, как: обширный ассортимент продукции (хозяйственно-бытовые принадлежности, декор, посуда, бытовая химия, косметика, товары для животных, авто и т.д, а также само название «Fix mag», которое сразу повышает выручку.

— Данную сеть можно масштабировать по всей России, — отмечается в объявлении.

Комментируя причину продажи собственник поясняет, что ему интересны другие направления. При входе в бизнес он обещает ввести покупателя во все процессы и показать как устроена деятельность компании.

На сайте 2ГИС сообщается, что в Новосибирске находятся два магазина низких цен Fix mag. Филиалы открыты в Кировском и Октябрьском районах города на улицах Никитина и Сибиряков-Гвардейцев. Сетью магазинов управляет компания «Гутпрайс».

По данным «Контур.Фокус», ООО «Гутпрайс» создано в 2018 году в Новосибирске, директором организации является Алексей Красноженов, учредителем — Нина Красноженова. На конец 2021 года выручка компании составила 20,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 1,8 миллиона рублей. Алексей Красноженов выступает правообладателем торговой марки Fix mag. Об этом указано на сайте Федерального института промышленной собственности.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирским бизнесменам предложили экспортировать товары в провинцию Цзянсу в Китае.