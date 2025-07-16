Госдума утверждает пошлины за права и регистрацию автомобилей

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который в 1,5-2 раза увеличит пошлины на популярные госуслуги для водителей. Выдача водительских прав подорожает с 2–3 до 4–6 тысяч рублей, а регистрация автомобиля с номерами — с 2 до 3 тысяч рублей. Поправки также предусматривают повышение стоимости получения ПТС (с 800 до 1200 рублей) и международных водительских прав (с 1600 до 3200 рублей). По подсчетам правительства, эти изменения будут ежегодно приносить в бюджет 45 миллиардов рублей.

Кроме того, власти предлагают ввести новый сбор в 500 рублей за внесение данных в ЕАИСТО — систему технического осмотра автомобилей. Сбор будет взиматься после прохождения ТО и получения диагностической карты. Также появится новая пошлина в 50 рублей за запрос выписки из государственного реестра транспортных средств. Автошколы, которые получают заключения о соответствии своей учебной базы требованиям ГИБДД, также столкнутся с изменениями. С 1 сентября стоимость этого заключения вырастет с нуля до 15 тысяч рублей.

Некоторые депутаты выразили опасения, что повышение пошлин может вызвать рост социальной напряженности.

Ранее редакция сообщала о том, что в России готовят законопроект о повышенном налоге на машины старше 15 лет. Российские дилеры пытаются продавить финансовый рычаг для стимулирования продаж новых автомобилей.