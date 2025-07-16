Рекламодателям

Максим Кудрявцев сообщил о расселении шести домов на Игарской в Новосибирске

  • 16/07/2025, 15:40
Максим Кудрявцев сообщил о расселении шести домов на Игарской в Новосибирске
Новое жилье получили 128 человек

На Игарской улице, где реализуется один из первых в регионе проектов комплексного развития территорий (КРТ), расселены очередные шесть аварийных домов — № 28, 30, 32, 36, 38 и 40. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. Новое жилье получили 128 человек.

— На освободившейся территории появятся современные дома, магазины, офисы и новый детский сад на 180 мест — его проект уже прошёл экспертизу и передан городу, — сообщил Максим Кудрявцев.

Проект предполагает реновацию территории 5,5 га, расселение и снос восьми жилых домов и двух нежилых строений.

Территория осваивается в два этапа. Первый предполагает освоение территории площадью более 22 тысяч кв. метров. Сейчас здесь ведется строительство трех многоэтажных жилых.

На втором этапе предусмотрена реновация территории ориентировочной площадью более 23 тысяч кв. метров.

Окончание реализации комплексного развития территории — декабрь 2027 года.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске согласуют еще 17 проектов комплексного развития территории.Они дадут городу более миллиона квадратных метров жилья.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска. Автор фото Ростислав Нетисов

1 071

Рубрики : Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : Мэрия Новосибирска Максим Кудрявцев власть


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Вячеслав Романов: Запрос на превентивную медицину будет расти

Вячеслав Романов: Запрос на превентивную медицину будет расти

Превентивная медицина сегодня находится на стадии роста, но часть применяемых в ней методик уже переходит в клинические рекомендации для классической медицины
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Новосибирская область укрепляет связи с китайскими партнерами
16/07/25 18:30
Власть
Новосибирцы узнали, когда выгодно брать отпуск в 2026-м году
16/07/25 18:00
Общество
Участники проекта «Герои НовоСибири» выполнили нормативы ГТО
16/07/25 17:49
Власть
ОПРОВЕРЖЕНИЕ. Ошибка в публикации про ООО «Мосты Сибири»
16/07/25 17:45
Бизнес
Новосибирцы назвали размер зарплаты своей мечты
16/07/25 17:00
Общество
Стали известны подробности ДТП с семью жертвами под Новосибирском
16/07/25 16:10
Общество
Загородные дома в Новосибирской области подорожали на 13%
16/07/25 16:00
Недвижимость
Максим Кудрявцев сообщил о расселении шести домов на Игарской в Новосибирске
16/07/25 15:40
Власть
Госдума утверждает пошлины за права и регистрацию автомобилей
16/07/25 15:00
Общество
Домашний интернет теперь доступен в новых районах Бердска
16/07/25 14:15
Технологии
Взрыв в многоквартирном доме произошел в поселке под Новосибирском
16/07/25 13:52
Общество
В России планируют ограничить мигрантам сумму переводов за рубеж
16/07/25 13:00
Общество
За долги по аренде новосибирские предприниматели заплатят торговыми киосками
16/07/25 12:30
Бизнес Власть
Коллекторы скупили рекордное количество просрочки на торгах
16/07/25 12:00
Бизнес Рынки
ФСБ изъяла в Новосибирской области 32 тонны паленого алкоголя
16/07/25 11:47
Право&Порядок
Мигрантов призвали восстать и превратить российскую столицу в «Москвабад»
16/07/25 11:20
Общество
МВД предлагает изменить правила допуска праворульных автомобилей на дороги
16/07/25 11:00
В новосибирских школах могут отменить оценки по физкультуре, ИЗО и музыке
16/07/25 10:00
Образование Общество
В Новосибирске не состоялись торги по трем участкам под застройку в «Клюквенном»
16/07/25 9:00
Бизнес Недвижимость
Двухэтажный торговый центр снесли в Октябрьском районе Новосибирска
15/07/25 19:15
Недвижимость Право&Порядок
Популярное
Стали известны подробности нападения на подростков под Новосибирском
16/07/25 14:00
Признаки бронхиальной астмы назвали медики Новосибирска
11/07/25 17:00
О причинах появления крапивницы рассказала медик из Новосибирска
10/07/25 13:30
Жители дома в центре Новосибирска два дня сидят без света
30/06/25 18:30
Календарь лунных фаз для ухода за комнатными растениями на июль 2025
30/06/25 11:15
«Кисель из отходов» залил двор в центре Новосибирска
16/06/25 18:15
Новости компаний
Банк Уралсиб предлагает инновационные платёжные терминалы для торгового эквайринга
16/07/25 10:32
Новосибирские энергетики обновили около 700 опор ЛЭП за полгода
15/07/25 12:45
Уралсиб вошел в Топ-10 самых инновационных банков России
14/07/25 9:00
Банк Уралсиб увеличил автокредитный портфель на 43%
11/07/25 9:00
В Верх-Туле завершается масштабная реконструкция электросетей
10/07/25 10:30
Уралсиб вошел в Топ-3 лучших кредитов наличными
10/07/25 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Июль 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
Понятно