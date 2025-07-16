Максим Кудрявцев сообщил о расселении шести домов на Игарской в Новосибирске

На Игарской улице, где реализуется один из первых в регионе проектов комплексного развития территорий (КРТ), расселены очередные шесть аварийных домов — № 28, 30, 32, 36, 38 и 40. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. Новое жилье получили 128 человек.

— На освободившейся территории появятся современные дома, магазины, офисы и новый детский сад на 180 мест — его проект уже прошёл экспертизу и передан городу, — сообщил Максим Кудрявцев.

Проект предполагает реновацию территории 5,5 га, расселение и снос восьми жилых домов и двух нежилых строений.

Территория осваивается в два этапа. Первый предполагает освоение территории площадью более 22 тысяч кв. метров. Сейчас здесь ведется строительство трех многоэтажных жилых.

На втором этапе предусмотрена реновация территории ориентировочной площадью более 23 тысяч кв. метров.

Окончание реализации комплексного развития территории — декабрь 2027 года.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске согласуют еще 17 проектов комплексного развития территории.Они дадут городу более миллиона квадратных метров жилья.