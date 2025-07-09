В России готовят законопроект о повышенном налоге на машины старше 15 лет

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) разрабатывает законопроект, который ужесточит требования для автомобилей старше 15 лет. На эту технику планируется повысить транспортный налог и ввести обязательный техосмотр дважды в год. Кроме того, РОАД предлагает расширить государственную программу утилизации, чтобы стимулировать автовладельцев покупать новые машины.

Инициатива пока обсуждается. Юристы дорабатывают законопроект. Финальную версию планируют представить до конца июля, сообщает Autonews.ru со ссылкой на главу РОАД Алексея Подщеколдина.

В документе планируют установить правила обслуживания автомобилей и определить максимальный срок их эксплуатации. Также будет прописан контроль за всем жизненным циклом машины — от производства до утилизации.

По данным РОАД, средний возраст автомобилей в России — 16 лет. Около 40 миллионов из 55 миллионов зарегистрированных машин старше 10 лет. Для обновления автопарка нужно ежегодно продавать не менее 3 миллионов новых автомобилей в течение десяти лет, отмечают эксперты ассоциации.

Комментируя причины разработки законодательной инициативы эксперты РОАД отмечают, что старые машины ломаются чаще, загрязняют воздух и менее безопасны, поэтому нужны такие нововведения. При этом представители РОАД подчеркивают, что не хотят резко ужесточать правила. Они предлагают владельцам машин старше 15 лет платить повышенный налог и чаще проходить техосмотр, но не запрещать эксплуатацию таких автомобилей.

Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского отделения Федерации автовладельцев России, рассказал, что это временная мера. Сначала нужно добиться роста экономики, чтобы люди видели своё будущее. По его словам, предлагаемые РОАД шаги могут сильно ударить по обычным гражданам, которые не могут позволить себе обновлять автомобиль каждые три года.

— Я отношусь к такой инициативе крайне негативно, потому что для покупки нового авто сейчас нужно залезать в кредит для большей части населения. Таким образом будет закредитовано всё население. У нас и так в ипотеку многие взяли, и не все могут ее выплатить. Понимаю, что нужно стимулировать продажи новых автомобилей, но не таким образом. Создаются драконовские условия для того, чтобы иметь на руках автомобиль, пусть даже и хороший. У меня Land Cruiser 2006 года, всё устраивает в нем, и я не хочу менять такую машину на китайца какого-нибудь. А такой законопроект будет принуждать меня продать любимое авто и покупать, например, что-то непонятное из Китая, — рассказал Ашурков.

Судя по комментариям в соцсетях, автомобилисты также воспринимают эту новость негативно. Особенно в регионах.

— Посмотрите на наши дороги. Сейчас стою в пробке и читаю новость. Вокруг только несколько машин младше 15 лет. остальные, судя по инициативе РОАД, попадают под повышенное налогообложение. Но люди ездят на старых машинах не потому, что они о них мечтают, а потому что у них нет средств на новые. Получается что дилеры хотят загнать этих людей в большие кредиты лишь бы повысить свои продажи? — рассуждает Алексей. — В принципе я ожидал такую инициативу. Среди перекупов уже ходили такие слухи. Правда речь шла о повышении налога на машины старше 10 лет. Но наверное решили, что совсем гусей дразнить не стоит, — пишет Сергей, представившийся перекупом. — Как я понимаю, следующей будет инициатива от застройщиков, которые предложат повышать налоги, квартплату и т.д. на дома, у которых вышел срок эксплуатации, чтобы стимулировать людей покупать жилье в новостройках. У них же тоже упали продажи, — иронизирует Александр.

По данным Автостата, в июне в России продали 90 116 новых автомобилей. Это на 27,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Перепродажи подержанных машин составили 487,8 тысячи единиц, что на 6% меньше, чем в 2023 году. По сравнению с маем продажи снизились на 5%. Это частично связано с сезонными колебаниями спроса.

Ранее редакция сообщала о том, что продажи новых автомобилей в России в июне упали на 27,6%. Только универсал Largus продемонстрировал рост продаж.