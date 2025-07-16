Домашний интернет теперь доступен в новых районах Бердска

В Бердске цифровая экосистема МТС расширила фиксированную сеть. Благодаря интеграции новых жилых домов в сетевую инфраструктуру оператора и модернизации технической базы, около трех тысяч горожан теперь могут воспользоваться домашним интернетом.
Доступ к сети интернет получили жильцы ряда домов, расположенных на улицах Ленина, Попова, Песчаной, а также в микрорайоне «Поэзия» и в жилом комплексе «Белокаменный».
Ранее редакция сообщала, что доступ к интернету получили ещё девять тысяч новосибирцев.
Фото: freepik.com/Автор: freepik
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