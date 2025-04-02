Замгубернатора Клемешов получил представление прокуратуры из-за мусора

Прокуратура Новосибирской области проверила исполнение законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и внесла представления заместителю губернатора Олегу Клемешову и руководителю АО «Спецавтохозяйство» Александру Мартынову из-за выявленных нарушений.

В ходе проверок, были установлены факты неисполнения мероприятий по созданию объектов размещения отходов, нарушение сроков проектирования комплексов по переработке ТКО, нехватку контейнеров для накопления отходов на площадках для мусора и другие нарушения.

— По итогам проверки заместитель прокурора области Александр Рудь внес заместителю губернатора области Олегу Клемешову и директору акционерного общества Александру Мартынову представления, потребовав принять меры к надлежащей реализации своих полномочий и исполнению обязанностей по организации сбора, захоронения и обработки отходов, проектированию и строительству комплексов, — рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что полигоны, которые АО «Спецавтохозяйство» планирует строить под Новосибирском в рамках концессии, подорожали в два раза – с 3 до 7 млрд рублей каждый. При этом в разговоре с корреспондентом Infopro54 депутат Заксобрания Вадим Агеенко уточнял, что даже прежняя стоимость объектов в 3,2 млрд рублей была завышена и он доказывал это с документами на заседании рабочей группы.

В марте появилась информация о том, что для «Спецавтохозяйства» разрабатывают программу финансового оздоровления. Кроме того, на федеральном уровне региональным операторам добавили обязанностей.

Ранее редакция сообщала о том, что общественники продавливают допкритерии выбора мест под полигоны в Новосибирске. Инициативная группа добивается, чтобы их учитывали при расторжении действующих концессий.