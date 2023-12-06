Депутаты одобрили доступность банковских вкладов для бедных

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, позволяющий гражданам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады до 50 тыс. руб, пишет агентство РИА Новости.

В соответствии с документом, небогатые россияне смогут открыть не более одного вклада с указанным лимитом и ежемесячной выплатой процентов по переменной ставке, которая не должна быть меньше ключевой ставки ЦБ на дату начисления процентов, увеличенной на один процентный пункт. Проценты будут регулярно зачисляться на спецсчет, указанный клиентом.

Отмечается, что проект вкладов для бедных разработан для соцподдержки граждан, которые находятся в трудной жизненной ситуации, чтобы обеспечить им возможность получать гарантированный доход.

При этом договор социального банковского вклада можно будет заключать на срок не более одного года. При желании его можно будет пролонгировать, но для этого гражданин должен оставаться в статусе получателя мер соцподдержки.

Банки не вправе отказать людям с подтвержденным низким уровнем доходов в оформлении соцвкладов и счетов, подчеркивается в законопроекте.

Ранее редакция сообщала, что вклады новосибирцев в банках в 2022 году выросли на 8%.