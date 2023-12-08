Новосибирец, стрелявший в полицейского, ответит за свой поступок в суде

В Новосибирске перед судом предстанет 25-летний водитель, который выстрелил в полицейского во время погони.

Инцидент произошёл сентябрьской ночью текущего года в Кировском районе города.

Пьяный водитель на своём автомобиле мчался по улице Громова, где его и остановили сотрудники ДПС.

Не согласившись с действиями инспектора, преследовавшим его при попытке скрыться с места происшествия, мужчина выстрелил в полицейского аэрозольным устройством самообороны модели – «Пионер» и попытался сбежать.

Правоохранитель догнал пьяного нарушителя и доставил в отделение полиции.

— Мужчине предъявлено обвинение по статье «применение насилия, не опасного для жизни и здоровья и угроза применения насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», — сообщили в городской прокуратуре.

Обвиняемый вину признал и раскаялся. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, трёхдневного рейда ГИБДД на дорогах Новосибирска задержали более 30 пьяных водителей.