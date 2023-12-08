Автобус с детьми сломался на трассе в –37 градусов под Новосибирском

Неприятный инцидент произошёл сегодня ночью в 40 км от села Краснозёрского Новосибирской области ― автобус, который вёз в областной центр детскую хоккейную команду на соревнования сломался на трассе. Пассажиры рассказали, что он загудел и заглох. Столбик термометра на тот момент показывал -37 градусов.

— В автобусе был 31 человек, 22 из которых девятилетние дети, — рассказали в Территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области.

Детей и сопровождающих отправили на попутном рейсовом автобусе в Новосибирск, сообщает издание Om1. Замерзающих водителей отогрели. Автобус отбуксировали в Краснозёрское АТП.

На период аномально холодной погоды на трассах региона работают 30 мобильных пунктов обогрева.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области в период с 8 декабря по 13 декабря столбик термометра опустится ниже 35° С.