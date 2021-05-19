Госдума запросила информацию в правительстве РФ о мерах по поддержке «Тяжстанкогидропресс»

Государственная дума поручила комитету по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству запросить информацию о мерах, по поддержке ПАО «Тяжстанкогидропресс».

По словам Веры Ганзя, Госдума единогласно одобрила подготовленное ею поручение.

— Ситуация будет под контролем профильного комитета Госдумы. Я точно знаю, что Минпромторг плотно занимается этой темой, — рассказала депутат Ганзя на своей странице в Facebook.

Напомним, в феврале ООО «СМЦ «Стиллайн», которому принадлежат 75% «Тяжстанкогидропресса», было признано банкротом. Завод выступал поручителем по кредиту «Стиллайна» перед БКС Банком на 750 млн рублей. В апреле более 300 сотрудников завода были отправлены в производственный простой. 11 апреля работники «Тяжстанкогидропресса» провели митинг и написали письмо президенту России с требованием сохранить завод, забрать в структуру госкорпорации «Ростех». 13 апреля активы «Стиллайна», находящиеся в залоге (недвижимость, оборудование и техника), были выставлены на торги. Их результаты планируется подвести в конце мая. 15 апреля губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что бенефициары завода отказались сотрудничать с правительством региона и областное руководство намерено для решения этого вопроса обратиться в правоохранительные органы. 20 апреля сотрудники завода обратились к депутату Госдумы Вере Ганзя с просьбой подключиться к решению проблем предприятия. В письме работники предупреждали о возможном скандале с Индией, если завод не выполнит международный заказ. В частности, отмечалось, что у предприятия нет возможности отправить трех специалистов на площадку индийского металлургического концерна Steel Authority of India Limited для сборки и запуска нафталинового пресса. 27 апреля глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по ситуации на заводе.