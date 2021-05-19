S7 Airlines в апреле перевезла более 1,3 млн пассажиров

По данным пресс-службы компании, S7 Airlines подвела итоги производственной деятельности за апрель 2021. За прошедший месяц авиакомпания перевезла 1 348 856 пассажиров, вернувшись таким образом практически к показателям до пандемии (в апреле 2019 года было перевезено 1 362 397 пассажиров). При этом рейсами по России воспользовалось 1 276 195 пассажиров, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Всего с начала 2021 S7 Airlines перевезла 4 913 651 пассажира.

— Как видно из данных, по-прежнему большая доля путешествий приходится на внутренний туризм. По этому показателю мы даже превзошли допандемийные результаты. Мы сейчас подходим к старту летнего сезона и запускаем новые региональные рейсы по южным направлениям. Так, среди новинок расписания S7 Airlines – прямые рейсы из Иркутска в Краснодар, которые будут выполняться дважды в неделю, — говорит Григорий Давыдов, директор по стратегии S7 Group.

Авиакомпания сделала акцент в расписании на рейсах в Крым и Краснодарский край, которые остаются ключевыми точками притяжения для семейного отпуска. Впервые прямые рейсы S7 Airlines на Черное море – в Симферополь, Анапу, Сочи – будут доступны из Липецка, Иваново, Пскова и Кургана. Количество рейсов из Москвы в Геленджик увеличится до трех раз в день, практически вдвое чаще будут летать самолеты из Иркутска в Сочи и Симферополь.