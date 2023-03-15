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Госфонд выделил более 350 млн рублей на лекарства тяжелобольным детям Томской области

  • 15/03/2023, 17:08
Фонд «Круг добра» выделил в 2023 году детям Томской области
Также было подписано соглашение о сотрудничестве, которое позволит ускорить процесс рассмотрения заявок и обеспечить эффективными лекарствами тех, кто достиг 18 лет.

Фонд «Круг добра» выделил в 2023 году детям Томской области с тяжелыми, редкими и хроническими заболеваниями на лекарства 356 млн рублей, что на 78% больше, чем в прошлом году. Руководитель фонда Александр Ткаченко и губернатор Владимир Мазур договорились также об ускорении рассмотрения заявок. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

– Фонд «Круг добра» помог в приобретении лекарств для наших детей более чем на 200 млн рублей в прошлом году. А на этот год фонд одобрил заявки Томской области на 356 млн! Сегодняшнее соглашение позволит нам сократить время на рассмотрение заявок и быстрее оказывать помощь ребятишкам, ведь наша задача — выявлять тяжелые заболевания на ранней стадии и оперативно, эффективно лечить их, – отметил Мазура.

Ткаченко и Мазур подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит ускорить процесс рассмотрения заявок и обеспечить эффективными лекарствами тех, кто достиг 18 лет. Подопечными фонда из Томской области стали 43 ребенка.

Фонд «Круг добра» создан указом президента РФ в 2021 году для поддержки детей с жизнеугрожающими заболеваниями через дополнительные механизмы организации и финансирования медицинской помощи. Бюджет фонда формируется из разницы между обычной (13%) и повышенной ставкой налога на доходы физических лиц в 15%, по которой облагаются доходы граждан, превышающие 5 млн рублей в год. По состоянию на конец февраля, у фонда 5 392 подопечных, на помощь детям в 2021-2023 годах направлено 103 млрд рублей.

 

Ранее редакция сообщала о том, что учёные из Новосибирска выяснили, что иван-чай эффективн против COVID-19 и герпеса.

Фото с сайта правительства Томской области

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Рубрики : Общество Власть Медицина

Регионы: Томская область

Теги : отчисления от повышенного НДФЛ лекарств тяжело больным Круг добра


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