Ипотеку сможет заменить социальная аренда с правом выкупа

О том, что ипотеку в стране может заменить социальная аренда с правом выкупа, в ходе расширенного заседания Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера заявил сенатор Андрей Шевченко, говорится на сайте Вместе.рф.

Он отметил, что доступность жилья можно повысить, развивая рынок лизинга квартир. Таким образом арендатор, погашая ежемесячно обязательные платежи в течение длительного времени, поэтапно становится владельцем квартиры.

Сенаторы уверены, что направление аренды следует развивать, при этом стоимость съемного жилья обязательно должна быть доступной. Ведь некоторые инвестиции в строительство окупятся только в долгосрочной перспективе.

Ранее редакция сообщала, что в Госдуме предложили запустить ипотеку на новостройки по ставке 5% без использования бюджетных средств.

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