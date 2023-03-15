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В Новосибирске открылся первый магазин известного блогера

  • 15/03/2023, 17:52
Блогер Ольга Нечаева открыла магазин в Новосибирске
Бутик специализируется на продаже натуральной косметики.

В торгово-развлекательном центре «Аура» открылся первый в Новосибирске магазин бренда натуральной косметики от блогера Нечаевой Ольги LE MOUSSE. Об этом сообщает компании MALLTECH.

—  В бутике LE MOUSSE from Nechaeva Olga гости могут приобрести муссы, скрабы и масла для тела, гели для душа. Бестселлер бренда — мусс для тела из девяти натуральных масел, — говорится в сообщении.

Площадь магазина составляет 48м2. Магазин расположен на 1 этаже, рядом с Incanto.

Ольга Нечаева — известный блогер. Она рассказывает о секретах внешнего вида, делится своей жизненной позицией и будничными материнскими заботами, делится опытом выхода из кризисных ситуаций.

В Москве работает два магазина бренда LE MOUSSE, в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде — один.

 

Ранее редакция сообщала о том, что глава новосибирского Минпромторга Андрей Гончаров рассказал, что будет с площадкой IKEA.

Фото предоставлены компанией MALLTECH

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : натуральная косметика бутик Ольги Нечаевой в Новосибирске LE MOUSSE в Новосибирске


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