В Новосибирске открылся первый магазин известного блогера

В торгово-развлекательном центре «Аура» открылся первый в Новосибирске магазин бренда натуральной косметики от блогера Нечаевой Ольги LE MOUSSE. Об этом сообщает компании MALLTECH.

— В бутике LE MOUSSE from Nechaeva Olga гости могут приобрести муссы, скрабы и масла для тела, гели для душа. Бестселлер бренда — мусс для тела из девяти натуральных масел, — говорится в сообщении.

Площадь магазина составляет 48м2. Магазин расположен на 1 этаже, рядом с Incanto.

Ольга Нечаева — известный блогер. Она рассказывает о секретах внешнего вида, делится своей жизненной позицией и будничными материнскими заботами, делится опытом выхода из кризисных ситуаций.

В Москве работает два магазина бренда LE MOUSSE, в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде — один.

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