Рекламодателям

Учёные из Новосибирска выяснили, что иван-чай эффективн против COVID-19 и герпеса

  • 15/03/2023, 15:40
иван-чай от ковида и герпеса
Следующий этап - разработка лекарственных препаратов на основе иван-чая.

Учёные Федерального исследовательского центра «Фундаментальной и Трансляционной медицины» (ФИЦ ФТМ) пришли к выводу, что экстракт ферментированных листьев иван-чая эффективен против коронавируса и герпеса.  Об этом сообщает пресс-служба центра.

— Мы исследовали антивирусные свойства водной вытяжки (экстракта) ферментированных листьев иван-чая (кипрея узколистного) против двух этих вирусов. Задачей, на решение которой направлено наше изобретение, является разработка единой технологии получения водного экстракта растения, проявляющего ингибирующую активность как против коронавируса SARS-CoV-2, так и вируса простого герпеса 2-го типа  in vitro при условии произрастания растения, отвечающего указанным требованиям, на территории России для обеспечения фармацевтической промышленности отечественным растительным сырьем, — отметила Елена Казачинская, ведущий научный сотрудник ФИЦ ФТМ СО РАН.

Добиться необходимого результата удалось при завяливании листьев кипрея узколистного, гранулировании и последующей ферментации. Ферментацию гранул проводили  при температуре 30 – 32 градусов Цельсия в течение 4 часов и далее помещали их в конвекционную сушилку для остановки процессов ферментации на 20 мин при 110 градусах, затем при 80 градусах проводили окончательное высушивание гранул до остаточной влажности 4%. Для приготовления экстракта гранулы заливали дистиллированной водой, доведенной до кипения, выдерживали 15 мин при комнатной температуре в режиме покачивания, затем — в течение 2 часов при 37 градусов Цельсия в покое.

Выявленные свойства водного экстракта кипрея узколистного могут быть полезны для разработки эффективных профилактических и лекарственных препаратов как против инфекции COVID-19, в том числе при наличии у пациентов риска проявления оппортунистической инфекции, вызванной вирусом герпеса 2-го типа, так и для лечения каждой из этих инфекций в отдельности.

— Ферментированный кипрей узколистный можно использовать как в виде чайных напитков, но также открываются перспективы разработки лекарственных препаратов на основе цельного экстракта или отдельных биологически активных веществ, выделенных из него. Для снижения рецидивов хронического HSV-2 такой экстракт также может быть основой в виде чайных напитков и/или составов для местного применения в виде мазей, — подчеркивает Казачинская.

 

Ранее редакция сообщала о том, что глава новосибирского Минпромторга Андрей Гончаров рассказал, что будет с площадкой IKEA.

Фото предоставлено пресс-службой ФИЦ ФТМ

499

Рубрики : Инновации Власть Медицина Наука

Регионы: Новосибирская область

Теги : Разработки ученых лекарство против ковида лекарство против герпеса


Спецоперация на Украине

В Кузбассе введены новые выплаты участникам спецоперации
15/03/23 10:54
Российским банкам рекомендовано снизить или отменить комиссии для участников спецоперации и их семей
13/03/23 9:59
В Новосибирской области запущена программа реабилитации участников спецоперации
9/03/23 18:42
ДОСААФ в Татарске

На месте автошколы ДОСААФ появится жилая застройка

В администрации района заявляют, что общественная организация фактически бросила участок.
Читать статью >>
Александр Мысик административный штраф

Директор «Метро Мир» оспаривает административную ответственность

Соответствующая жалоба поступила со стороны защиты.
Читать статью >>
рост цен в Новосибирске

В феврале в Новосибирской области резко подорожал лук и турпутевки

При этом цены на большинство медикаментов, напротив, снизились.
Читать статью >>
Сергей Канунников уголовное дело

В суд поступило дело в отношении главы Центрального округа Новосибирска

Это последствия сноса памятной стелы неподалёку от площади Калинина.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Регина Бакшун, руководитель корпоративной и налоговой практик АБ «Гребнева и партнеры»

Регина Бакшун: В суды начали поступать налоговые дела по компаниям, где бизнес-процессы отстраивали консультанты

Это делает судебные процессы более сложными, но и более интересными для специалистов, так как идет проверка их работы.
Все материалы
Лента новостей

Госфонд выделил более 350 млн рублей на лекарства тяжелобольным детям Томской области

15/03/2023, 17:08

Ипотеку сможет заменить социальная аренда с правом выкупа

15/03/2023, 17:08

На месте автошколы ДОСААФ появится жилая застройка

15/03/2023, 17:07

Директор «Метро Мир» оспаривает административную ответственность

15/03/2023, 16:36
Популярное

Впервые в Кольцово пройдет Здоровый субботник — настоящий праздник здоровья для всей семьи!

15/03/2023, 13:04

Депутаты предложили ввести значки в качестве обязательного элемента школьной формы

15/03/2023, 10:39

Каждый пятый лифт в России выработал максимальный срок эксплуатации

14/03/2023, 16:31
Новости компаний

Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» в юанях

15/03/2023, 10:31

«Ростелеком» и «Виртуальный маркетолог» помогут бизнесу сократить путь к клиентам

14/03/2023, 12:19

ВТБ в Новосибирской области: в феврале объем выдач ипотеки вырос в 1,7 раза

14/03/2023, 11:07

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям
Экономьте на покупках
Подпишитесь на рассылку самых актуальных предложений.


×
×
Март 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска