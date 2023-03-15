Учёные из Новосибирска выяснили, что иван-чай эффективн против COVID-19 и герпеса

Учёные Федерального исследовательского центра «Фундаментальной и Трансляционной медицины» (ФИЦ ФТМ) пришли к выводу, что экстракт ферментированных листьев иван-чая эффективен против коронавируса и герпеса. Об этом сообщает пресс-служба центра.

— Мы исследовали антивирусные свойства водной вытяжки (экстракта) ферментированных листьев иван-чая (кипрея узколистного) против двух этих вирусов. Задачей, на решение которой направлено наше изобретение, является разработка единой технологии получения водного экстракта растения, проявляющего ингибирующую активность как против коронавируса SARS-CoV-2, так и вируса простого герпеса 2-го типа in vitro при условии произрастания растения, отвечающего указанным требованиям, на территории России для обеспечения фармацевтической промышленности отечественным растительным сырьем, — отметила Елена Казачинская, ведущий научный сотрудник ФИЦ ФТМ СО РАН.

Добиться необходимого результата удалось при завяливании листьев кипрея узколистного, гранулировании и последующей ферментации. Ферментацию гранул проводили при температуре 30 – 32 градусов Цельсия в течение 4 часов и далее помещали их в конвекционную сушилку для остановки процессов ферментации на 20 мин при 110 градусах, затем при 80 градусах проводили окончательное высушивание гранул до остаточной влажности 4%. Для приготовления экстракта гранулы заливали дистиллированной водой, доведенной до кипения, выдерживали 15 мин при комнатной температуре в режиме покачивания, затем — в течение 2 часов при 37 градусов Цельсия в покое.

Выявленные свойства водного экстракта кипрея узколистного могут быть полезны для разработки эффективных профилактических и лекарственных препаратов как против инфекции COVID-19, в том числе при наличии у пациентов риска проявления оппортунистической инфекции, вызванной вирусом герпеса 2-го типа, так и для лечения каждой из этих инфекций в отдельности.

— Ферментированный кипрей узколистный можно использовать как в виде чайных напитков, но также открываются перспективы разработки лекарственных препаратов на основе цельного экстракта или отдельных биологически активных веществ, выделенных из него. Для снижения рецидивов хронического HSV-2 такой экстракт также может быть основой в виде чайных напитков и/или составов для местного применения в виде мазей, — подчеркивает Казачинская.

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