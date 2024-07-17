Газель вспыхнула на Северном объезде в Новосибирске

В Новосибирске загорелась газель на Северном объезде рядом с поворотом на Пашино.
— Огонь полностью охватил автомобиль, — говорится в сообщении АСТ-54.
На видео запечатлено, как кабина автомобиля полностью охвачена пламенем. В этот момент двое мужчин перетаскивают коробки вдоль дороги.
Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, в полицию поступило сообщение о возгорании.
— По предварительным данным, никто не пострадал, проводится проверка, — отмечается в сообщении ведомства.
Ранее редакция сообщала о том, что маршрутка с пассажирами на ходу загорелась в Новосибирске. Люди успели эвакуироваться, а сам микроавтобус сгорел дотла.
Источник фото: АСТ-54
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