Госпаблики Новосибирска насчитывают почти 2 млн подписчиков

Госпаблики стали мощным информационным каналом. Об этом рассказали на форуме «ПРОФ-IT».

– Количество сообществ выросло с 13 до 173 тысяч, – отметил Олег Качанов, замглавы Минцифры России.

Как отмечает заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев, в госпабликах на сегодня суммарно 115 млн подписчиков, из которых почти 46 млн уникальных.

― С каждым месяцем расширяют свой функционал и делают новости о жизни в городах, регионах, культурных и спортивных достижениях доступнее, – сказал Рустам Хайбуллов, вице-президент по стратегическим проектам VK.

В Новосибирской области функционирует 3 518 госпабликов, а подписчиков насчитывается 1,9 млн.

Напомним, что с 1 декабря 2022 года все органы власти и госучреждения должны вести страницу в соцсетях.

Цель «ПРОФ-IT» – обмен опытом между регионами, выявление, распространение и поощрение лучших региональных практик в сфере использования информационно-коммуникационных технологий для улучшения качества жизни граждан России и совершенствования государственного управления на региональном и муниципальном уровнях.

Ранее редакция сообщала о том, что в развитие Новосибирска в этом году удалось привлечь рекордные 51 млрд рублей.