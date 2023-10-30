Автобус № 96 будет заезжать на территорию ТЦ «Мега» в Новосибирске

С сегодняшнего дня, 30 октября, при движении из Кировского района в Октябрьский автобус №96 будет завозить пассажиров на площадку у торгового центра «Мега». Об этом сообщили в Центре управления городским автоэлектротранспортом.

― Изменен путь следования транспортных средств маршрута путем включения в обратном направлении заезда на территорию СТЦ «Мега», при движении от остановочного пункта общественного транспорта «Рабочая» в направлении площади Карла Маркса, ― говорится в сообщении.

Напомним, что контролеры проверяют безбилетников на маршруте № 96 каждые два дня. Кроме того, в транспорте регулярно проводятся очные рейды.

Ранее редакция сообщала о том, что у жителей Криводановского карьера под Новосибирском отобрали автобус.